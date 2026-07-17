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Робот навчився ходити по піску, гравію та мокрій траві

Фінтех і Картки
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Робот навчився ходити по піску, гравію та мокрій траві
Робот навчився ходити по піску, гравію та мокрій траві
Двоногий гуманоїдний робот впевнено перетнув пісок, гравій, мокру траву, схили, сходи та слизькі поверхні, нічого з цього він не бачив під час тренувань.
Секрет — у новому методі навчання, який розробили дослідники з Технологічного інституту Джорджії, пише Іnteresting Еngineering.
Метод отримав назву «Learn to Teach» («Навчайся навчати»). Він удосконалює популярний підхід «вчитель-учень» у навчанні з підкріпленням — тільки замість того, щоб навчати спочатку одну модель, а потім іншу, обидва «агенти» тренуються одночасно. Результат — контролер робота, який упорається з незнайомим рельєфом, витрачаючи набагато менше обчислювальних ресурсів.
Роботу довелося не лише йти самостійно — дослідники штовхали і тягнули його під час випробувань. Щоразу він змінював ходу, щоб не втратити рівновагу. Проєкт представили на конференції IEEE з робототехніки та автоматизації (ICRA), а самі автори кажуть, що підхід можна адаптувати й для інших роботів та завдань, не лише ходьби.
У класичній схемі «вчитель-учень» спочатку створюють модель-«вчителя», яка має доступ до детальних даних симуляції. Лише коли вчитель повністю натренований, його знання передають моделі-«учню», яка вже керує реальним роботом.
За словами провідного дослідника Фейянга Ву, у такого підходу є дві серйозні проблеми. По-перше, послідовне навчання забирає забагато часу. По-друге, значна частина інформації, яку встиг зібрати вчитель, просто пропадає марно.
Тренування роботизованих контролерів через симуляцію може вимагати годин обчислень на дорогому графічному обладнанні — а це і час, і чималі гроші. Одночасне навчання обох моделей вирішує обидві проблеми одразу.
За матеріалами:
НВ
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