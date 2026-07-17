Платити телефоном, годинником чи карткою: що безпечніше? Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Безконтактна оплата телефоном, джерело фото: pexels

Finance. ua розповідає, як працюють NFC, токенізація та біометричний захист, чому різні пристрої забезпечують різний рівень безпеки, а також який варіант підійде для вашого стилю життя.

Уявіть собі: ви знаходитесь у гамірній кав’ярні, і все, що вам потрібно, щоб взяти ранковий лате — швидкий дотик смартфона чи годинника. Жодних гаманців і метушні з картками — це вже буденність.

Безконтактні оплати змінюють фінансові звички швидше, ніж колись змінили банкомати чи онлайн-банкінг. Тож варто розібратися: що робить ці платежі такими зручними, на чому тримається їхня безпека і які ризики все ж існують.

Яка різниця між карткою, телефоном чи годинником?

Картка, телефон і годинник працюють за одним принципом, та користуватися ними — зовсім різний досвід.

Картка — це класичний варіант. Вона завжди під рукою, не потребує зарядки, достатньо просто дістати її з гаманця й торкнутись термінала. Тут складно щось зламати або заплутати, але й захист доволі базовий: якщо картку загубити, хтось може встигнути зробити кілька дрібних покупок, поки ви її не заблокуєте. Та й номер картки у процесі оплати використовується реальний, що інколи створює додаткові ризики під час витоку даних у магазині чи сервісі.

Телефон надає більше свободи. Ви можете взагалі не носити з собою гаманець — усе під рукою в одному пристрої. Перед оплатою телефон зазвичай вимагає біометрію, тож розплатитися без вашого обличчя чи відбитку або захисного коду неможливо. До того ж у транзакції використовується не номер картки, а спеціальний токен — умовно «підробний» код, який ніде не шкодить навіть у разі витоку.

Годинник — один із найзручніших варіантів, особливо для велопрогулянок, громадського транспорту, подорожей чи коли руки зайняті пакетами. Він блокується автоматично — зняв з руки, і він уже не дозволить нікому використовувати ваш гаманець. Утім, не всі моделі підтримують безконтактну оплату.

Розраховуватися годинником особливо зручно, джерело фото: pexels

Як працюють безконтактні платежі: просто про складне

Безконтактна оплата — це сукупність кількох технологій, які працюють разом, щоб усе було швидко й безпечно: поєднання NFC як «каналу зв’язку», токенізації як способу захистити дані картки, і біометрії чи PIN-авторизації як способу переконатися, що користувач — це ви.

NFC — основа безконтактної комунікації

NFC (Near Field Communication) — це спосіб «радіозв'язку» на дуже коротку відстань, зазвичай до 4−10 сантиметрів. Телефон, годинник або картка мають NFC-чип, термінал має NFC-модуль, і лише коли вони близько, відбувається обмін даними. Це дає перший рівень захисту: неможливо дистанційно зчитати чип з великої відстані. Коли пристрій з NFC підходить до термінала, він надсилає сигнал, термінал і пристрій обмінюються інформацією — яка картка, чи дозволено оплату тощо. Потім відбувається автентифікація й підтвердження транзакції.

NFC є досить безпечним, джерело фото: pexels

За даними CoinLaw, понад 95% безконтактних платежів у світі вже здійснюються на базі технології NFC, і за прогнозами, до кінця цього року кількість пристроїв з підтримкою NFC наблизиться до 4,5 мільярда.

Токенізація потрібна, щоб номер картки не «світився»

Токенізація — це ключовий захисний шар. Замість того, щоб використовувати справжній номер картки (PAN), який постійний, система генерує «токен» — спеціальний код, який:

діє лише у певному контексті (наприклад, тільки на одному пристрої чи в одному сервісі);

часто для однієї транзакції або на короткий час;

навіть коли токен потрапить у когось — ним важко скористатися поза вказаним контекстом.

Це захищає від витоку даних, бо навіть якщо зламано базу даних із токенами, справжній номер картки не мають.

Біометричний захист і автентифікація

Біометрія — це спосіб підтвердити, що саме ви, а не хтось інший, хоче виконати оплату. Це можуть бути відбиток пальця, розпізнавання обличчя.

У телефонах та годинниках зазвичай працює так: перед оплатою (особливо якщо пристрій заблоковано) треба підтвердити, хто користується — через PIN, відбиток або обличчя. Картка ж сама по собі не має біометрії — ви просто підносите її, і термінал погоджується (або ні), залежно від банку та суми.

Рівень безпеки різних пристроїв: на що потрібно звернути увагу

Рівень безпеки залежить не просто від того, чи це картка, телефон чи годинник. Він формується з цілого набору факторів — від того, де зберігаються ключі, до того, чи ввімкнена у вас біометрія. Телефони та годинники дають вищий потенціал захисту завдяки Secure Element, біометрії та оновленням. Картка ж залишає частину відповідальності на банк і на користувача.

Де зберігаються ключі та токени

У будь-якій безконтактній оплаті є «секретні дані» — криптографічні ключі, токени, унікальні ідентифікатори картки. Від того, де вони фізично зберігаються, залежить, наскільки легко їх вкрасти або підмінити.

Сучасні смартфони й деякі смартгодинники мають спеціальні модулі — Secure Element (SE) або Trusted Execution Environment (TEE). Це маленькі захищені «сховища» всередині пристрою, ізольовані від основної операційної системи.

Навіть якщо хтось зламає Android чи iOS, дістатися до SE практично нереально — воно працює як сейф, який не під’єднаний до загального диска. Ключі для платежів і токени зберігаються саме там. Тому телефон не просто «імітує картку», а створює кожну транзакцію через свій захищений модуль.

Фізична картка теж має свій захищений чип (EMV). Він так само генерує криптограму — унікальний цифровий «підпис» для кожної транзакції. Але картка не має біометрії, не вміє проходити додаткову автентифікацію, і вона — фіксований носій: якщо її вкрали, вона не захищена нічим, крім лімітів банку.

Фізична картка має свій захищений чип, джерело фото: pexels

PIN або біометрія перед оплатою.

Це друга лінія оборони. Вона визначає, чи зможе хтось скористатися телефоном, годинником або карткою без вашого відома.

Телефон зазвичай просить відбиток пальця чи обличчя перед тим, як дозволити оплату. Деякі системи дозволяють не вводити біометрію кілька хвилин після розблокування, але все одно вимога є. Годинники зазвичай використовують PIN, і якщо зняти годинник з руки — він блокується автоматично. Це означає, що просто вкрасти телефон чи годинник — замало. Без обличчя, пальця або PIN оплатити нічого не вийде.

Картки в Україні та Європі дозволяють платити до певної суми без PIN — зазвичай до 500−1500 грн (або еквівалент). Це зручно, але саме тут і криється ризик: якщо картку вкрасти, кілька дрібних покупок можна «пробити» до того, як власник її заблокує.

Оновлення системи та «свіжість» безпеки

Телефон чи годинник — це маленький комп’ютер, який отримує оновлення. Це не лише про нові іконки, а й латки безпеки, які закривають знайдені вразливості.

Оновлення ОС, патчі безпеки, оновлення платіжних сервісів (Apple Pay, Google Wallet, Garmin/WatchOS Pay) — усе це підвищує рівень захисту. Якщо з’являється нова загроза, виробник просто випускає оновлення — і пристрій змінює поведінку так, щоб знизити ризики.

Картка — це статичний продукт: що зашито в чип під час виготовлення, з тим вона й працює. Оновити її неможливо. Єдине, що може змінюватися — це стандарти терміналів (EMV вимоги), але сама картка залишається такою, якою є. Умовно кажучи: смартфон — це жива система, картка — не оновлюється взагалі.

Налаштування банку й пристрою

Навіть найкраща технологія не допоможе, якщо її неправильно налаштувати.

Банки встановлюють максимальну суму, яку можна оплатити без PIN-коду. Чим нижчий ліміт — тим менший ризик у разі крадіжки картки. У мобільних гаманцях цей ліміт часто навіть не використовується, бо сама оплата вимагає біометрії — незалежно від суми.

У телефонах можна увімкнути вимогу підтвердження кожної транзакції, або встановити дуже короткий час блокування екрана. Якщо ці налаштування вимкнені — ризик збільшується.

Google, Apple та інші сервіси пропонують 2FA, захист облікового запису й сповіщення про підозрілі дії. Це додає ще один рівень контролю, якого у картки просто немає.

Який варіант підійде саме вам: для щоденних покупок, подорожей чи активного стилю життя

Універсального «кращого способу» просто не існує: усе залежить від того, як і де ви живете.

Для щоденних покупок краще телефон. Це ваш маленький «платіжний хаб» у кишені. Телефон завжди з вами, він захищений біометрією, а токенізація робить транзакції максимально безпечними. Піднести смартфон до термінала — справа секунди, і не треба щоразу діставати гаманець. Особливо якщо ви живете в ритмі «магазин-офіс-магазин».

Для подорожей — картка як надійний резерв + телефон як основний спосіб.

Дорога непередбачувана: десь термінал не підтримує годинники, десь погано ловить інтернет, а десь просто не працює NFC. Тому краще мати смартфон для швидких оплат і фізичну картку як «план Б». Карта не розрядиться, не зависне й не попросить оновлення в аеропорту.

Для активного стилю життя можна вибрати годинник. Якщо ви бігаєте, їздите велосипедом, гуляєте з дитиною чи берете каву «на ходу» — годинник дозволяє платити, не дістаючи нічого з кишень. Він блокується автоматично, тож ризики мінімальні, а токенізація робить транзакції такими ж безпечними, як у смартфоні. Єдине, що треба контролювати — заряд батареї.

Але всі способи можна комбінувати. Так ви не просто підлаштовуєтесь під обставини, а отримуєте максимум зручності та безпеки.

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