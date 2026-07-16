Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів Сьогодні 18:22 — Фінтех і Картки

Чому виробники смартфонів відмовилися від знімних акумуляторів

Колись користувачі могли за кілька секунд замінити акумулятор у смартфоні, просто знявши задню кришку.

Однак виробники поступово відмовилися від знімних батарей через особливості сучасного дизайну та нові вимоги до пристроїв, пише BGR

Після тривалого використання смартфона протягом дня зазвичай доводиться заряджати пристрій. Для цього можна скористатися зовнішнім акумулятором або бездротовою зарядною станцією. Однак якщо користувач перебуває не вдома, це часто єдиний безпечний варіант, адже громадські USB-порти для заряджання можуть становити ризик.

Замінити акумулятор у сучасному смартфоні так само просто, як у пристроях, що працюють від звичайних батарейок AA, уже неможливо. Виробники відмовилися від такої конструкції заради інших можливостей.

Головною причиною відмови від знімних батарей стала їхня висока вартість у виробництві. Користувачі хотіли отримувати тонкі смартфони з якісних матеріалів, сучасними функціями та доступною ціною. Однак поєднати всі ці вимоги зі знімним акумулятором було складно.

Коли виробники почали встановлювати батареї всередині корпусу, вони отримали більше можливостей для створення міцніших пристроїв і додавання нових функцій, зокрема камер високої роздільної здатності та бездротового заряджання. Крім того, відмова від знімних кришок і додаткових з’єднань допомогла зробити смартфони краще захищеними від води.

Переваги вбудованих акумуляторів стосуються не лише дизайну та нових функцій. Вони також можуть допомогти у разі крадіжки смартфона. Раніше зловмисники могли просто вийняти батарею та фактично позбавити власника можливості відстежувати пристрій. У сучасних смартфонах це зробити значно складніше.

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