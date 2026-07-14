Засновник DeepSeek став найбагатшим серед творців ШІ (історія успіху) Сьогодні 14:14 — Фінтех і Картки

Засновник DeepSeek став найбагатшим серед творців ШІ (історія успіху)

Засновник DeepSeek Лянг обійшов всіх як найбагатший засновник штучного інтелекту.

Про це пише bloomberg

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Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Лянга зараз оцінюються в 36 мільярдів доларів. Це ставить його значно вище за співзасновника Anthropic PBC Даріо Амодея та Грега Брокмана з OpenAI.

Bloomberg розглянув фірми, основний бізнес та більша частина доходів яких надходять безпосередньо від моделей штучного інтелекту. До списку не входять диверсифіковані конгломерати, такі як Alibaba Group Holding Ltd. та Tencent Holdings Ltd., а також інші підприємства в ланцюжку поставок штучного інтелекту, такі як центри обробки даних та напівпровідники.

Звідки статки

Для Лянга більша частина його статків походить від контролю над DeepSeek. Високий попит на інвестиції підвищив оцінку DeepSeek приблизно в п’ять разів порівняно з початковими 10 мільярдами доларів, про які повідомлялося у квітні.

Після раунду фінансування стартапу на суму 7,4 мільярда доларів у червні 2026 року, в результаті якого компанія оцінилася в 50 мільярдів доларів, а Лянг особисто інвестував 3 мільярди доларів, його частка, за оцінками, зменшилася приблизно до 78%, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Історія успіху

Лянг народився 1985 року в Чжаньцзяні, що в південній китайській провінції Гуандун, де його батько був учителем початкової школи. Він вивчав електронну інженерію в Чжецзянському університеті, престижному коледжі в місті Ханчжоу, де також здобув ступінь магістра з інформаційно-комунікаційної інженерії.

Лянг створив DeepSeek у 2023 році як відгалуження підрозділу штучного інтелекту свого хедж-фонду Zhejiang High-Flyer Asset Management, який він заснував разом із двома колишніми однокурсниками з університету. Трійця почала торгувати ще будучи студентами під час світової фінансової кризи.

На початку High-Flyer використовувала свої величезні прибутки від торгівлі для накопичення передових графічних чіпів, перш ніж експортні обмеження США були посилені. Ці ранні інвестиції дали DeepSeek обчислювальну потужність, необхідну для розробки своїх проривних моделей без залежності від традиційного венчурного капіталу.

На початку 2025 року DeepSeek шокував світову технологічну індустрію, випустивши модель, яка досягла продуктивності, порівнянної з американськими конкурентами, такими як OpenAI, але за значно меншу вартість. Стартап підтримує цей імпульс, нещодавно продемонструвавши свою останню модель V4 та публічно заявивши про її сумісність з чіпами, виготовленими вітчизняним технологічним гігантом Huawei Technologies Co.

Такі інтернет-магнати, як Джек Ма з Alibaba, роками визначали технологічне багатство Китаю. Ця епоха зараз поступається місцем штучному інтелекту, який підтримує держава. Приплив державного та корпоративного капіталу знаменує собою перехід DeepSeek від приватного програмного експерименту до критично важливого національного активу.

Що відрізняє Лянга від його колег із Кремнієвої долини

Як пише видання, вирізняє його — величезний масштаб збереження ним власного капіталу. У США створення передової компанії зі штучного інтелекту вартістю 50 мільярдів доларів зазвичай вимагає відмови від величезних частин акцій на користь технологічних гігантів та венчурних капіталістів.

Натомість, збереження майже 78% частки дає Лянгу поштовх до його особистого багатства та контролю, що є незвичним для сучасних засновників штучного інтелекту.

Хоча американські гіганти, такі як OpenAI та Anthropic, мають величезні оцінки, що наближаються до 1 трильйону доларів, їхній акціонерний капітал більш фрагментований між більшими інвесторськими базами або кількома співзасновниками.

Статок Лянга в 36 мільярдів доларів робить його восьмою найбагатшою людиною Китаю, одразу після Чень Тяньші, мільярдера, що спеціалізується на апаратному забезпеченні та штучному інтелекті, та співзасновника Cambricon Technologies.

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