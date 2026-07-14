Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій на майже 200 млрд грн Сьогодні 14:28 — Фінтех і Картки

Окремим масштабним напрямом стала протидія використанню так званих “дропів”

За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій. Це утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума таких операцій становила 194,2 млрд грн. Це більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Розкрадання бюджету та корупція

Одним із ключових напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів і корупційними правопорушеннями. За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 відповідних матеріалів, а загальна сума таких фінансових операцій сягнула 47,7 млрд грн.

За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій

Значно активізувалася й робота щодо податкових кримінальних правопорушень. За перше півріччя підготовлено майже півтисячі матеріалів, пов’язаних із можливими схемами ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів. Загальна сума фінансових операцій у цих матеріалах становить 114,5 млрд гривень.

Використання «дропів»

Окремим масштабним напрямом стала протидія використанню так званих «дропів» — осіб, чиї банківські рахунки можуть використовуватися для незаконних фінансових операцій.

За пів року Держфінмоніторинг дослідив понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, а також ідентифікував понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності «дропів». Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з такими схемами, перевищила 18,5 млрд гривень.

Крім того, у першому півріччі 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії рф проти України, а також порушення санкційного законодавства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в більшості випадків банк приймає рішення щодо блокування рахунку клієнта, тому звертатися необхідно саме в банк. Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та фінмоніторинг банку є різними речами. «Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину — передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», — зазначав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

Відразу після того, як стало відомо, що рахунок заблоковано, людина має зробити кілька кроків. Причому важливо робити їх у суворій послідовності. Підказки, які допоможуть зняти арешт — за посиланням

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