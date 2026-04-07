Хто та чому блокують картки українців — пояснення Держфінмоніторингу

У більшості випадків банк приймає рішення щодо блокування рахунку клієнта, тому звертатися необхідно саме в банк.

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та фінмоніторинг банку є різними речами.

За його словами, якщо банк блокує клієнту рахунок та пояснює, що це «через фінмоніторинг», то людина вважає, що це зробив Держфінмоніторинг.

Чим у цій ситуації займається банк:

сам перевіряє операції клієнтів.

сам оцінює ризики.

сам може попросити документи.

саме банк приймає рішення — зупинити операцію.

У більшості випадків блокування — це рішення банку, підкреслив Пронін.

Що робить Держфінмоніторинг

«Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину — передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», — сказав голова Держфінмоніторингу.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми наводили причини блокування рахунків. Можна виділити три основні:

Борги та невиконані зобов’язання — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як: непогашені кредити, невиплачені аліменти на утримання дітей або неоплачені штрафи. І тут банк має право заарештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості виходячи з документа від виконавчої служби. Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи банк зобов’язаний заблокувати рахунок клієнта в ході досудового розслідування. Наприклад, якщо клієнт підозрюється у шахрайстві чи крадіжці. Сумнівні фінансові операції. Банк може заблокувати рахунок, якщо виявить транзакції, що викликають підозру у можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи зобов’язані їх дотримуватись. Читайте більше в нашій статті — Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт

