Хто та чому блокують картки українців — пояснення Держфінмоніторингу

У більшості випадків банк приймає рішення щодо блокування рахунку клієнта, тому звертатися необхідно саме в банк.
Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.
Він наголосив, що Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) та фінмоніторинг банку є різними речами.
За його словами, якщо банк блокує клієнту рахунок та пояснює, що це «через фінмоніторинг», то людина вважає, що це зробив Держфінмоніторинг.

Чим у цій ситуації займається банк:

  • сам перевіряє операції клієнтів.
  • сам оцінює ризики.
  • сам може попросити документи.
  • саме банк приймає рішення — зупинити операцію.
У більшості випадків блокування — це рішення банку, підкреслив Пронін.

Що робить Держфінмоніторинг

«Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину — передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», — сказав голова Держфінмоніторингу.
Довідка Finance.ua:

Раніше ми наводили причини блокування рахунків. Можна виділити три основні:
  1. Борги та невиконані зобов’язання — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як: непогашені кредити, невиплачені аліменти на утримання дітей або неоплачені штрафи. І тут банк має право заарештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості виходячи з документа від виконавчої служби.
  2. Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи банк зобов’язаний заблокувати рахунок клієнта в ході досудового розслідування. Наприклад, якщо клієнт підозрюється у шахрайстві чи крадіжці.
  3. Сумнівні фінансові операції. Банк може заблокувати рахунок, якщо виявить транзакції, що викликають підозру у можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.
Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи зобов’язані їх дотримуватись. Читайте більше в нашій статті — Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
