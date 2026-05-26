Електронний ІПН у кишені: як працює е-Картка платника податків у «Дії» Сьогодні 09:50 — Фінтех і Картки

Картка платника податків, джерело фото: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Україна зробила ще один крок у бік повної відмови від паперових довідок. Міністерство цифрової трансформації спільно з Державною податковою службою запустили повноцінну е-Картку платника податків в застосунку «Дія».

Тепер українці можуть оформити свій податковий номер (РНОКПП, який у народі досі звично називають ІПН) повністю онлайн. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і звичний паперовий аналог із мокрою печаткою. Більше не потрібно носити із собою папірець, який легко загубити чи порвати.

Finance.ua підготував детальний путівник: що саме змінилося, навіщо потрібен цей документ, які можливості він відкриває та як ним правильно користуватися.

Навіщо потрібна е-Картка платника податків: ІПН і так був у «Дії»

Дійсно, ІПН і так відображався у «Дії». Проте між тим, що було раніше, і новим сервісом є принципова різниця.

Як було раніше: застосунок підтягував лише текстовий рядок із цифрами вашого номера з верифікованих реєстрів, якщо у вас уже був оформлений паперовий документ. Проте сам застосунок не дозволяв первинно оформити чи перевипустити документ без візиту до Податкової служби. Крім того, для будь-якої фінансової чи юридичної операції від українців вимагали оригінал довідки про присвоєння ІПН.

Як зараз: електронна картка платника податків у застосунку має таку ж юридичну силу, як і її паперовий аналог. Тепер через «Дію» також можна замовити податковий номер «з нуля» (наприклад, для дитини або якщо ви його ніколи не мали) чи офіційно згенерувати е-Картку замість втраченого чи пошкодженого папірця.

Важливо, що е-Картка платника податків (зокрема її роздрукований цифровий варіант з QR-кодом) є офіційним електронним документом. Вона пред’являється замість і без додаткового надання паперового оригіналу. Це закріплено на законодавчому рівні, тому жодна установа не має права відмовити вам у прийманні цифрового документа.

Що дозволяє робити е-Картка платника податків

Швидко шерити документ: вам більше не потрібно робити ксерокопії. Поділитися цифровою копією ІПН можна за лічені секунди через QR-код або штрихкод.

Відкривати рахунки в банках, оформлювати кредити та депозити: фінансові установи приймають цифровий ІПН для верифікації клієнта через систему шерингу.

Працевлаштовуватися та оформлювати соцвиплати: податковий номер підтягується автоматично під час взаємодії з державними та приватними установами.

Укладати угоди у нотаріуса: купівля нерухомості, авто чи оформлення довіреності тепер також проходять без паперового податкового номера.

Створити ІПН для дитини за кілька хвилин: батьки можуть оформити податковий номер для своїх дітей повністю дистанційно. Документ автоматично з’явиться в застосунку батьків.

Як отримати е-Картку платника податків

Більше не потрібно нікуди йти чи подавати додаткові заявки, щоб отримати ІПН. Процес максимально спрощений і триває лічені хвилини. Оформити послугу можна через розділ послуг або безпосередньо з вашої цифрової галереї документів.

1. Перейдіть у меню послуг

Відкрийте застосунок «Дія» на смартфоні, перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Податкові послуги».

2. Оберіть потрібний тип картки

Натисніть на послугу «е-Картка платника податків», «Податковий номер дитини» або «е-Картка платника податків дитини» — залежно від того, що вам потрібно.

3. Перевірте та введіть дані

Введіть або підтвердьте свої актуальні контактні дані (номер телефону, електронну пошту). Ознайомтеся з інформацією, яка автоматично підтягнулася з державних реєстрів.

4. Підпишіть заяву

Уважно перевірте сформовану заяву, надайте згоду на обробку персональних даних та підпишіть її за допомогою «Дія.Підпису».

Якщо у вас уже відображався номер у переліку документів, ви можете натиснути на три крапки в правому нижньому кутку цієї картки, обрати «е-Картка платника податків» та пройти аналогічний процес підтвердження даних. Заяву розглядають протягом 3 робочих днів, утім зазвичай картка готова протягом кількох хвилин.

Перед тим, як скористатися послугою, оновіть застосунок «Дія» на телефоні/

Як знайти е-Картку платника податків у «Дії»

Відкрийте застосунок «Дія» на своєму смартфоні та авторизуйтеся. Прогортайте карусель із вашими цифровими документами (паспорт, посвідчення водія тощо). Знайдіть картку з написом «Картка платника податків». Натисніть на неї — документ розгорнеться, і ви побачите свій 10-значний цифровий номер, а також ПІБ та дату народження.

Щоб перевірити справжність документа або передати його копію, просто натисніть на картку — з’явиться зворотний бік із QR-кодом та штрихкодом. Вони оновлюються кожні 3 хвилини, що гарантує безпеку ваших даних.

Як працює шеринг е-Картки: покроковий алгоритм

Припустимо, ви прийшли до банку або оформлюєте послугу на сайті, де вимагають ваш ІПН. Пояснюємо, як передати електронний документ установі замість паперової копії.

Варіант 1: офлайн — через сканування

Менеджер установи просить ваш ІПН. Ви відкриваєте «Дію», знаходите е-Картку платника податків і повертаєте її боком із QR-кодом. Менеджер сканує код за допомогою спеціального сканера або планшета. На вашому екрані з’явиться запит на підтвердження передавання копії. Ви підтверджуєте дію за допомогою «Дія.Підпису» або коду розблокування. Цифрова копія автоматично відправляється в систему установи.

Варіант 2 — онлайн (на сайтах чи в застосунках)

Якщо ви купуєте щось у розстрочку або відкриваєте рахунок онлайн, система сама запропонує «Поділитися документом через Дію». Вас автоматично перекине в застосунок, де потрібно буде лише натиснути «Підтвердити».

Що робити, якщо е-Картка не підтягнулася в «Дію»

Зазвичай це трапляється через розбіжності в даних між реєстрами (наприклад, якщо ви змінили прізвище, але не оновили дані в податковій). Також перевірте, чи оновлено ваш застосунок «Дія» до останньої версії в App Store або Google Play.

Якщо проблема залишається, варто звернутися до податкової за місцем реєстрації для актуалізації даних.

Що робити зі старою паперовою довідкою

Ви можете продовжувати зберігати її вдома, але носити її з собою чи надавати в державні та приватні установи більше немає потреби. Цифрова картка в «Дії» повністю її замінює.

Чи видаватимуть надалі паперові ІПН

Так, якщо громадянин з якихось причин бажає отримати традиційний паперовий документ (або не користується смартфоном), він може звернутися до органів ДПС у звичному порядку. Повного скасування паперових бланків немає.

е-Картка платників податків: чи безпечно це

«Дія» не зберігає персональні дані на своїх серверах, а лише відображає інформацію з державних реєстрів у зашифрованому вигляді. Без вашої особистої згоди (підтвердження в застосунку) ніхто не зможе отримати доступ до вашого ІПН.

Отже, впровадження повноцінної е-Картки платника податків суттєво спрощує взаємодію з державними органами, економить час батькам підлітків та позбавляє українців необхідності зберігати вразливий до зношування клаптик паперу формату А4.

Тепер повний пакет основних документів (паспорт та ІПН) завжди під рукою у вашому смартфоні.

