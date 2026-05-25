В Україні запустили власний ChatGPT

В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українських розробників у LinkedIn.
Lapathoniia Chat працює на базі хмарної інфраструктури De Novo. Це означає, що всі дані користувачів фізично залишаються у межах країни і не передаються на іноземні сервери. Проєкт позиціонується як демонстраційний сервіс, що має продемонструвати реальний потенціал українських LLM у звичному форматі чату.
Розробники наголошують, що можливості мовної моделі найкраще оцінити у процесі взаємодії, а не через сухі цифри у таблицях. Користувачі вже можуть протестувати роботу з файлами, вебпошук, «памʼять» моделі та складні аналітичні завдання.

Переваги української розробки

  • OpenAI-сумісний API. Можна змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK.
  • Українська мова. Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів.
  • Streaming — підтримка потокової генерації для інтерактивних застосунків.
  • Керування доступом — API ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій.
  • До 32 000 токенів на запит, включно з вхідним контекстом і відповіддю.
  • Інфраструктура та дані бета-сервісу розміщені в Україні.
В актуальному релізі користувачам доступні одразу дві вітчизняні мовні моделі: MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити цей перелік.
Важливо, що проєкт реалізується за підтримки кафедри систем штучного інтелекту НУ «Львівська політехніка».
«Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби», — заявили у Політехніці.

Стадії розробки ШІ

Наразі сервіс працює у режимі закритого бета-тестування. Команда збирає фідбек щодо швидкості відповідей, якості роботи з контекстом та зручності інтерфейсу.
Для отримання доступу потрібно надіслати короткий опис задачі та назву компанії на електронну пошту розробників.
За матеріалами:
Finance.ua
