0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ змінює правила для онлайн-оплат і платіжних карток

Фінтех і Картки
168
Онлайн-платіж
Онлайн-платіж
Національний банк України оновив правила роботи з картковими платежами, щоб зробити розрахунки більш прозорими та зрозумілими для користувачів.
Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Навіщо це

Завдяки змінам у квитанціях буде більше інформації про отримувача коштів, а банки отримають чіткіші правила для роботи з волонтерськими зборами, чайовими та оплатою через онлайн-платформи.

Що зміниться для користувачів карток

НБУ розширив перелік даних, які банки-еквайри повинні передавати під час проведення платежів.
Зокрема, у відомостях про оплату товарів і послуг має зазначатися така інформація про кожного отримувача (торговця):
  • про юридичну особу — код за ЄДРПОУ;
  • про фізичну особу-підприємця (ФОП) — реєстраційний номер облікової картки платника податків − фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Завдяки цьому клієнти зможуть чітко бачити, кому саме були перераховані кошти.
Для платежів за житлово-комунальні послуги передбачено спрощення: у разі здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у відомостях про отримувача зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника.
Також розширено перелік обов’язкових реквізитів квитанції, що надається за платіжною операцією користувачеві платіжного інструменту. Зокрема, у ній мають зазначатися:
  • дані про отримувача,
  • сума комісії,
  • призначення платежу,
  • код категорії діяльності отримувача (МСС).

Нові правила для волонтерів, чайових і продажів онлайн

Нацбанк також визначив, у яких випадках послуги еквайрингу можуть надаватися фізичним особам.
Йдеться, зокрема, про:
  • офіційно зареєстрованих волонтерів;
  • продавців вживаних речей на цифрових платформах;
  • працівників закладів харчування, які отримують чайові;
  • інших фізичних осіб, що мають договірні відносини з бізнесом.
У НБУ наголошують, що це не створює нових обмежень для волонтерських зборів, а лише робить такі операції більш прозорими та безпечними.
Читайте також

Що ще зміниться

Нацбанк також зобов’язав еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення інтернеті, що також спрямовано на забезпечення належного інформування користувача про те, через яку фінансову установу здійснюється платіжна операція.
Постанова НБУ № 51 від 14 травня 2026 року набрала чинності 20 травня 2026 року. Банки та інші учасники платіжного ринку мають шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУКартки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems