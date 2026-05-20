НБУ змінює правила для онлайн-оплат і платіжних карток

Онлайн-платіж

Національний банк України оновив правила роботи з картковими платежами, щоб зробити розрахунки більш прозорими та зрозумілими для користувачів.

Навіщо це

Завдяки змінам у квитанціях буде більше інформації про отримувача коштів, а банки отримають чіткіші правила для роботи з волонтерськими зборами, чайовими та оплатою через онлайн-платформи.

Що зміниться для користувачів карток

НБУ розширив перелік даних, які банки-еквайри повинні передавати під час проведення платежів.

Зокрема, у відомостях про оплату товарів і послуг має зазначатися така інформація про кожного отримувача (торговця):

про юридичну особу — код за ЄДРПОУ;

про фізичну особу-підприємця (ФОП) — реєстраційний номер облікової картки платника податків − фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Завдяки цьому клієнти зможуть чітко бачити, кому саме були перераховані кошти.

Для платежів за житлово-комунальні послуги передбачено спрощення: у разі здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у відомостях про отримувача зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника.

Також розширено перелік обов’язкових реквізитів квитанції, що надається за платіжною операцією користувачеві платіжного інструменту. Зокрема, у ній мають зазначатися:

дані про отримувача,

сума комісії,

призначення платежу,

код категорії діяльності отримувача (МСС).

Нові правила для волонтерів, чайових і продажів онлайн

Нацбанк також визначив, у яких випадках послуги еквайрингу можуть надаватися фізичним особам.

Йдеться, зокрема, про:

офіційно зареєстрованих волонтерів;

продавців вживаних речей на цифрових платформах;

працівників закладів харчування, які отримують чайові;

інших фізичних осіб, що мають договірні відносини з бізнесом.

У НБУ наголошують, що це не створює нових обмежень для волонтерських зборів, а лише робить такі операції більш прозорими та безпечними.

Що ще зміниться

Нацбанк також зобов’язав еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення інтернеті, що також спрямовано на забезпечення належного інформування користувача про те, через яку фінансову установу здійснюється платіжна операція.

Постанова НБУ № 51 від 14 травня 2026 року набрала чинності 20 травня 2026 року. Банки та інші учасники платіжного ринку мають шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

