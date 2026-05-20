НБУ змінює правила для онлайн-оплат і платіжних карток

Завдяки змінам у квитанціях буде більше інформації про отримувача коштів, а банки отримають чіткіші правила для роботи з волонтерськими зборами, чайовими та оплатою через онлайн-платформи.
Що зміниться для користувачів карток
НБУ розширив перелік даних, які банки-еквайри повинні передавати під час проведення платежів.
Зокрема, у відомостях про оплату товарів і послуг має зазначатися така інформація про кожного отримувача (торговця):
про юридичну особу — код за ЄДРПОУ;
про фізичну особу-підприємця (ФОП) — реєстраційний номер облікової картки платника податків − фізичної особи або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Завдяки цьому клієнти зможуть чітко бачити, кому саме були перераховані кошти.
Для платежів за житлово-комунальні послуги передбачено спрощення: у разі здійснення оплати за житлово-комунальні послуги у відомостях про отримувача зазначати свій код за ЄДРПОУ, а не кожного окремого постачальника.
Також розширено перелік обов’язкових реквізитів квитанції, що надається за платіжною операцією користувачеві платіжного інструменту. Зокрема, у ній мають зазначатися:
дані про отримувача,
сума комісії,
призначення платежу,
код категорії діяльності отримувача (МСС).
Нові правила для волонтерів, чайових і продажів онлайн
Нацбанк також визначив, у яких випадках послуги еквайрингу можуть надаватися фізичним особам.
Йдеться, зокрема, про:
офіційно зареєстрованих волонтерів;
продавців вживаних речей на цифрових платформах;
працівників закладів харчування, які отримують чайові;
інших фізичних осіб, що мають договірні відносини з бізнесом.
У НБУ наголошують, що це не створює нових обмежень для волонтерських зборів, а лише робить такі операції більш прозорими та безпечними.
Нацбанк також зобов’язав еквайра інформувати користувача платіжного інструменту про своє повне найменування до початку ініціювання платіжної операції в разі її здійснення інтернеті, що також спрямовано на забезпечення належного інформування користувача про те, через яку фінансову установу здійснюється платіжна операція.
Постанова НБУ № 51 від 14 травня 2026 року набрала чинності 20 травня 2026 року. Банки та інші учасники платіжного ринку мають шість місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.