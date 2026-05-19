Українцям нагадали про дедлайн використання коштів нацкешбеку
До якої дати потрібно витратити кешбек
Який розмір компенсації передбачено
- 5% кешбеку за купівлю продуктів харчування, автотоварів, аптечної продукції, а також товарів для саду та городу;
- 15% кешбеку за непродовольчі товари, зокрема одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту, а також окремі продукти харчування, серед яких сири, макарони, вівсяна та гречана крупи.
На що можна витратити накопичені кошти
- оплату комунальних послуг;
- оплату поштових послуг;
- придбання продуктів українського виробництва;
- купівлю ліків і медичних виробів українського виробництва;
- придбання книжок та іншої друкованої продукції;
- благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.
Як долучитися до програми
- відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів;
- обрати картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;
- у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» підключити картку для виплат «Національного кешбеку».
Скільки грошей можна витрачати з арештованого рахунку боржника
Реєстр рахунків: що насправді знатиме податкова та банки? Новий закон про SEPA
Банки не планують підвищувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн
За переказ від родичів можуть оштрафувати: які правила діють у Польщі
Сонячний літак, який облетів Землю, завершив історію катастрофою
Дія. AI тепер працює у застосунку — які функції доступні