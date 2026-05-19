Українцям нагадали про дедлайн використання коштів нацкешбеку Сьогодні 10:42

Нацкешбек

Міністерство економіки нагадало учасникам програми «Національний кешбек», що накопичені кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невитрачені суми автоматично повернуться до державного бюджету, однак сама програма продовжить працювати у звичному режимі.

До якої дати потрібно витратити кешбек

Кошти, накопичені на картках «Національного кешбеку», можна використати до кінця дня 30 червня 2026 року.

Усі суми, які залишаться невикористаними після цієї дати, повернуться до державного бюджету.

При цьому програма «Національний кешбек» не припиняє роботу. Компенсація за купівлю українських товарів і надалі нараховуватиметься та виплачуватиметься після 20 числа місяця, що настає за звітним.

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно буде використати до 30 червня.

Виплата за покупки, здійснені у травні, відбудеться вже у липні.

Який розмір компенсації передбачено

Учасники програми можуть отримувати:

5% кешбеку за купівлю продуктів харчування, автотоварів, аптечної продукції, а також товарів для саду та городу;

15% кешбеку за непродовольчі товари, зокрема одяг, взуття, техніку, іграшки, товари для хобі, відпочинку та ремонту, а також окремі продукти харчування, серед яких сири, макарони, вівсяна та гречана крупи.

Детальну інформацію про розмір компенсації можна знайти на сторінці програми «Національний кешбек» або у застосунку «Дія» за допомогою сканера штрихкодів.

На що можна витратити накопичені кошти

Отриманий кешбек можна використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів українського виробництва;

купівлю ліків і медичних виробів українського виробництва;

придбання книжок та іншої друкованої продукції;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Як долучитися до програми

Щоб стати учасником програми, потрібно:

відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів;

обрати картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;

у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» підключити картку для виплат «Національного кешбеку».

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Раніше ми повідомляли , що до 15 травня українцям, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», потрібно було обрати банківську картку в застосунку Дія. Без цього система не зможе зарахувати накопичені кошти, а невиплачені суми можуть бути анульовані.

