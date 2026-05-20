Оплатити штраф ПДР тепер можна через Дія. АІ — інструкція Сьогодні 09:16 — Фінтех і Картки

Українці можуть перевіряти та оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо в чаті з Дія.АІ.



Про це Про це повідомила пресслужба Дії.

Як оплатити штраф через Дія. АІ

Щоб сплатити штраф ПДР через AI-агента, потрібно виконати кілька простих кроків:

відкрити чат із Дія. АІ у застосунку Дія;

написати запит про штрафи ПДР;

переглянути список наявних штрафів із датою, сумою та деталями порушення;

обрати потрібний штраф;

натиснути кнопку оплати;

отримати електронну квитанцію.

Після цього статус платежу можна перевірити в тому ж чаті.

Створено за допомогою ШІ

Які статуси відображає система

У розділі зі штрафами користувачі можуть побачити один із трьох статусів:

сплачено;

очікує підтвердження;

не зараховано.

Це дозволяє швидко переконатися, що кошти успішно надійшли.

Які ще можливості доступні

Окрім оплати штрафів, Дія. АІ може надати інформацію:

як оскаржити штраф;

як взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу;

де знайти інші державні послуги в застосунку.

За даними Мінцифри, першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тис. українців. Сервіс покликаний спростити доступ до державних послуг та зменшити кількість зайвих переходів у застосунку.

Нагадаємо, крім функції сплати штрафів ПДР з Дія. АІ можна отримати витяг про місце проживання дорослого та витяг про місце проживання дитини. Детальніше про нові фічі ми розповідали тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.