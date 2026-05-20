Оплатити штраф ПДР тепер можна через Дія. АІ — інструкція

Фінтех і Картки
Українці можуть перевіряти та оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху безпосередньо в чаті з Дія.АІ.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Як оплатити штраф через Дія. АІ

Щоб сплатити штраф ПДР через AI-агента, потрібно виконати кілька простих кроків:
  • відкрити чат із Дія. АІ у застосунку Дія;
  • написати запит про штрафи ПДР;
  • переглянути список наявних штрафів із датою, сумою та деталями порушення;
  • обрати потрібний штраф;
  • натиснути кнопку оплати;
  • отримати електронну квитанцію.
Після цього статус платежу можна перевірити в тому ж чаті.
Створено за допомогою ШІ

Які статуси відображає система

У розділі зі штрафами користувачі можуть побачити один із трьох статусів:
  • сплачено;
  • очікує підтвердження;
  • не зараховано.
Це дозволяє швидко переконатися, що кошти успішно надійшли.
Які ще можливості доступні

Окрім оплати штрафів, Дія. АІ може надати інформацію:
  • як оскаржити штраф;
  • як взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу;
  • де знайти інші державні послуги в застосунку.
За даними Мінцифри, першого державного AI-агента вже протестували понад 500 тис. українців. Сервіс покликаний спростити доступ до державних послуг та зменшити кількість зайвих переходів у застосунку.
Нагадаємо, крім функції сплати штрафів ПДР з Дія. АІ можна отримати витяг про місце проживання дорослого та витяг про місце проживання дитини. Детальніше про нові фічі ми розповідали тут.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяПДРШІ
