Оплатити штраф ПДР тепер можна через Дія. АІ — інструкція
Про це повідомила пресслужба Дії.
Як оплатити штраф через Дія. АІ
- відкрити чат із Дія. АІ у застосунку Дія;
- написати запит про штрафи ПДР;
- переглянути список наявних штрафів із датою, сумою та деталями порушення;
- обрати потрібний штраф;
- натиснути кнопку оплати;
- отримати електронну квитанцію.
Які статуси відображає система
- сплачено;
- очікує підтвердження;
- не зараховано.
Які ще можливості доступні
- як оскаржити штраф;
- як взяти відповідальність за порушення на себе, якщо автомобіль зареєстрований на іншу особу;
- де знайти інші державні послуги в застосунку.
Коли згорає «Національний кешбек»: уряд нагадав про дедлайн
Скільки грошей можна витрачати з арештованого рахунку боржника
Реєстр рахунків: що насправді знатиме податкова та банки? Новий закон про SEPA
Банки не планують підвищувати ліміт p2p-переказів у 100 тис. грн
За переказ від родичів можуть оштрафувати: які правила діють у Польщі
Сонячний літак, який облетів Землю, завершив історію катастрофою