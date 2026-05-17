Арешт рахунків за борги і «дозволені» витрати — що треба знати

Арештований рахунок
Коли рахунки людини арештовують через борги, це не означає, що вона повністю залишається без доступу до грошей. Закон передбачає чіткі правила: що можуть списати, які гроші не чіпають, і як виділити окремий рахунок, з якого дозволено витрачати певну суму щомісяця. Розбираємося простими словами, як це працює на практиці.

Як працює арешт грошей

Як пояснює Міністерство юстиції, виконавча служба або приватний виконавець може накладати арешт на кошти боржника в банках і примусово списувати їх для погашення боргу.
Але є важливий нюанс: не всі гроші можуть арештувати. Наприклад, закон захищає такі виплати:
  • допомогу на лікування,
  • одноразову грошову допомогу у разі інвалідності чи часткової втрати працездатності військовослужбовців;
  • певні види грошових компенсацій чи допомоги.
Такі кошти не мають списуватися.
Якщо банк підтверджує, що гроші належать до захищених виплат, арешт з них мають зняти.

Скільки можна витрачати навіть під арештом

Навіть коли рахунки заблоковані, людині можна користуватися частиною коштів.
Йдеться про окремий поточний рахунок, з якого можна витрачати суму до двох мінімальних зарплат на місяць (зараз це 17 294 грн). Також з цього рахунку можна оплачувати податки та збори.
Тобто повністю без грошей боржник не залишається, але витрати обмежені.

Як «розблокувати» частину рахунку для витрат

Щоб отримати доступ до цих грошей, боржник має звернутися із заявою до виконавця (державного або приватного), який наклав арешт.
У заяві потрібно просто вказати:
  • номер поточного рахунку, який боржник хоче визначити для здійснення видатків;
  • найменування банку, у якому він відкритий.
Заяву можна подати як у паперовому вигляді, так і онлайн.
Після цього виконавець протягом двох робочих днів ухвалює рішення і надсилає його в банк, щоб рахунок став доступним для витрат у межах дозволеного ліміту.
Світлана Вишковська
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
