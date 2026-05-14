«Національний кешбек»: що потрібно зробити до 15 травня, щоб не втратити гроші Сьогодні 16:19 — Фінтех і Картки

Українцям, які беруть участь у програмі «Національний кешбек», потрібно до 15 травня обрати банківську картку в застосунку Дія. Без цього система не зможе зарахувати накопичені кошти, а невиплачені суми можуть бути анульовані.

Про це повідомила пресслужба Дії.

Що потрібно зробити для отримання виплати

Щоб отримати кошти, необхідно зайти в розділ «Послуги» → «Національний кешбек» у застосунку Дія та натиснути «Вибрати картку». Після цього можна обрати вже відкриту картку для виплат або оформити нову.

Тим, хто раніше вже вибрав картку в Дії та отримував на неї кешбек, повторно нічого робити не потрібно.

Що буде, якщо не вибрати картку

Зараз виплати за квітень переходять у статус обробки. Система перевіряє суму кешбеку, а також наявність невиплачених нарахувань за лютий і березень. Якщо ці кошти не були зараховані раніше, їх додадуть до наступної виплати.

Однак якщо до 15 травня картка не буде вибрана, система не зможе провести зарахування. У такому разі кешбек за квітень, а також невиплачені суми за попередні місяці будуть скасовані.

Раніше ми повідомляли , що в уряді продовжили державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію. Програма буде діяти до 30 квітня 2028 року.

