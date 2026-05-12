Укрпошта запустила безготівкову оплату в усіх населених пунктах України Вчора 11:50 — Фінтех і Картки

Відділення Укрпошти

Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.

Про це Finance.ua повідомила пресслужба компанії.

Вперше в історії незалежної України оплата доступна для основних послуг Укрпошти:

відправлення та отримання посилок,

сплати комунальних послуг,

передплати;

купівлі товарів.

У пересувних відділеннях сервіс працює за наявності мобільного зв’язку.

Що змінилося для жителів сіл

Новий сервіс особливо важливий для невеликих населених пунктів, де доступ до банківських послуг обмежений. За даними Укрпошти, близько 96% населених пунктів України не мають банківських відділень.

Також важливим сервіс стане для жителів прифронтових громад і військових — оплатити доставку чи придбати необхідні товари карткою тепер можна поруч із місцем служби, без потреби шукати банкомат або мати із собою готівку.

Уточнити графік роботи пересувного відділення у своїй громаді можна за телефоном контакт-центру: 0 800 300 545.

Які послуги з’являться далі

Сьогодні мережа Укрпошти налічує близько 26 тис. точок присутності. Саме на цій інфраструктурі компанія планує розвивати наступні етапи фінансових сервісів.

Улітку 2026 року Укрпошта планує додати до пересувних відділень можливість:

поповнювати банківські картки;

знімати готівку.

До кінця року компанія також планує забезпечити листонош мобільними пристроями, щоб вони могли надавати базові фінансові послуги вдома людям з інвалідністю, ветеранам та літнім людям.

Після запуску «Укрпошта.Банк» всі ці послуги можна буде надавати в режимі офлайн, тобто навіть за відсутності зв’язку чи електроенергії.

Нагадаємо, Укрпошта продовжує працювати над отриманням банківської ліцензії для запуску «Укрпошта Банку» попри те, що Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк. За посиланням ділилися інформацією , що про це розповідав гендиректор Ігор Смілянський.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта з 1 квітня 2026 року оновила частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснюють це зростанням операційних витрат — насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів. Детально про нові тарифи Укрпошти ми розповідали тут;

також ми повідомляли, що Укрпошта приєдналася до державної програми «Плюси» в застосунку Армія+ та запровадила спеціальні умови доставки для військовослужбовців.

