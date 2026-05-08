0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта прив’язала вартість перевезень до цін на дизель

Енергетика
26
Новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів
Новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів
Укрпошта запровадила новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Відтепер ціна послуг залежатиме від ринкової вартості дизельного пального. У компанії вважають, що це допоможе уникати перебоїв у доставці під час різких коливань цін на паливо.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Нові умови договорів із перевізниками

Наприкінці квітня компанія уклала нові договори на перевезення пошти та посилок вантажівками по Україні. Вперше в контрактах офіційно закріплено автоматичне коригування вартості перевезень залежно від ціни дизеля.
У компанії пояснюють, що під час різкого зростання або зниження вартості пального перевізники змушені переглядати умови роботи, а в окремих випадках і відмовлятися від рейсів.
Читайте також
За правилами публічних закупівель можливість змінювати вартість цін зазначених в тендерних договорах обмежена, тому компанія шукала механізм, який дозволить зберігати безперервну логістику без ризику зривів перевезень.

Як діятиме новий механізм

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський зазначив, що новий підхід стосується не тарифів для клієнтів, а саме вартості послуг, які компанія закуповує у підрядників.
«Коли зростає ціна на пальне, компанії-перевізники більше не можуть працювати за старими цінами. Те саме стосується й інших підрядників: наприклад, аутсорсингових компаній, які обслуговують наші приміщення. Водночас правила публічних закупівель обмежують можливість перегляду вартості договорів. Тому ми прив’язали ціни на послуги, які надаються Укрпошті, до середньоринкових цін на паливо з офіційних джерел. Це дозволяє компанії стабільно працювати, не зупиняти перевезення і водночас діяти прозоро», — пояснив СЕО компанії.

Що зміниться для клієнтів

Щодня транспорт Укрпошти проходить сотні тисяч кілометрів маршрутів і забезпечує доставку до понад 26 000 точок присутності по всій країні — включно з прифронтовими громадами.
У компанії наголошують, що новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів.
Паралельно Укрпошта продовжує інвестувати в автоматизацію, оновлення логістики, розвиток мережі поштоматів і точок видачі, щоб стримувати операційні витрати та зберігати одні з найдоступніших тарифів на ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаПальне
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems