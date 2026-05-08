Укрпошта прив’язала вартість перевезень до цін на дизель Сьогодні 13:32 — Енергетика

Новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів

Укрпошта запровадила новий механізм розрахунку вартості магістральних автоперевезень. Відтепер ціна послуг залежатиме від ринкової вартості дизельного пального. У компанії вважають, що це допоможе уникати перебоїв у доставці під час різких коливань цін на паливо.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Нові умови договорів із перевізниками

Наприкінці квітня компанія уклала нові договори на перевезення пошти та посилок вантажівками по Україні. Вперше в контрактах офіційно закріплено автоматичне коригування вартості перевезень залежно від ціни дизеля.

У компанії пояснюють, що під час різкого зростання або зниження вартості пального перевізники змушені переглядати умови роботи, а в окремих випадках і відмовлятися від рейсів.

За правилами публічних закупівель можливість змінювати вартість цін зазначених в тендерних договорах обмежена, тому компанія шукала механізм, який дозволить зберігати безперервну логістику без ризику зривів перевезень.

Як діятиме новий механізм

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський зазначив, що новий підхід стосується не тарифів для клієнтів, а саме вартості послуг, які компанія закуповує у підрядників.

«Коли зростає ціна на пальне, компанії-перевізники більше не можуть працювати за старими цінами. Те саме стосується й інших підрядників: наприклад, аутсорсингових компаній, які обслуговують наші приміщення. Водночас правила публічних закупівель обмежують можливість перегляду вартості договорів. Тому ми прив’язали ціни на послуги, які надаються Укрпошті, до середньоринкових цін на паливо з офіційних джерел. Це дозволяє компанії стабільно працювати, не зупиняти перевезення і водночас діяти прозоро», — пояснив СЕО компанії.

Що зміниться для клієнтів

Щодня транспорт Укрпошти проходить сотні тисяч кілометрів маршрутів і забезпечує доставку до понад 26 000 точок присутності по всій країні — включно з прифронтовими громадами.

У компанії наголошують, що новий механізм не означає підвищення тарифів для клієнтів.

Паралельно Укрпошта продовжує інвестувати в автоматизацію, оновлення логістики, розвиток мережі поштоматів і точок видачі, щоб стримувати операційні витрати та зберігати одні з найдоступніших тарифів на ринку.

