Україна домовилась з Фінляндією про обладнання для газопоршневих електростанцій Сьогодні 14:23 — Енергетика

«Укрнафта» та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Угоду було підписано під час зустрічі прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо з українською стороною.

«Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ «Укрнафта» ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації, — зазначив Шмигаль.

За його словами, у межах І етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР.

«Для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, аби масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä», — додав Шмигаль.

Раніше Уряд виділив 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які в січні цього року відновлювали українську енергетику.

Ці кошти будуть спрямовані на виплати додаткових 20 тис. грн тим, хто повертає українцям світло, тепло та воду.

