Португалія планує запровадити податок на надприбутки енергокомпаній

Енергетика
Уряд Португалії готує новий податок через зростання цін на енергію
Уряд Португалії найближчими тижнями звернеться до парламенту з пропозицією запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній, які отримують вигоду від зростання цін на енергоносії на тлі війни з Іраном.
Про це повідомив міністр фінансів Жоакім Міранда Сарменту, передає Reuters.

Ініціатива на рівні ЄС не була узгоджена

Португалія разом із Німеччиною, Італією, Іспанією та Австрією ще у квітні звернулася до Європейської комісії із закликом запровадити такий податок на рівні ЄС. Водночас у Брюсселі вирішили залишити це питання на розсуд окремих держав.
За словами міністра, Португалія прагнутиме максимально координувати свої дії з іншими країнами та враховувати їхній досвід підготовки аналогічних заходів.

Досвід 2022 року

Уряд планує використати механізми, запроваджені у 2022 році після енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням росії в Україну. Їх мають переглянути, вдосконалити та адаптувати до поточних умов перед поданням до парламенту.
Міранда Сарменту зазначив, що нинішня ситуація відрізняється від 2022 року нижчим рівнем інфляційного тиску. Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергію, наразі становить близько 2,2%.
Попри те, що правоцентристський уряд не має більшості в парламенті, очікується, що ініціативу підтримають соціалісти. Саме Соціалістична партія запровадила аналогічний механізм у 2022 році.
За матеріалами:
Finance.ua
