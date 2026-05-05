0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі щодо видобутку газу

Енергетика
42
Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі щодо видобутку газу
Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі щодо видобутку газу
У Румунії розпочали прокладання трубопроводів для газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі.

Мета

Очікується, що з 2027 року він подвоїть видобуток газу в країні та посилить енергетичну незалежність Європейського Союзу від рф.
Про це повідомляє Reuters.
Це один із найбільших енергетичних проєктів ЄС із прогнозованими запасами близько 100 млрд кубометрів газу.
Читайте також
Згідно з планами, перший газ має надійти у 2027 році. Після запуску проєкт дозволить Румунії подвоїти власний видобуток і, ймовірно, перетворитися на нетто-експортера газу.
Очікується, що газ із Neptun Deep постачатиметься не лише на внутрішній ринок, а й до інших європейських країн, зокрема до Німеччина та Молдова. Інтерес до ресурсу також проявляє Словаччина.
Читайте також
Проєкт має стратегічне значення на тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу. Нові обсяги видобутку можуть стати важливим елементом диверсифікації постачань енергоносіїв у регіоні.
Раніше Finance.ua писав, що Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep. Це має забезпечити безпеку майбутнього родовища, яке зробить країну чистим експортером газу.
Нагадаємо, поступова відмова ЄС від російського газу набув чинності 3 лютого 2026 року.
«Опублікований регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», — йдеться в повідомленні ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на газЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems