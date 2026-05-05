Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі щодо видобутку газу Сьогодні 19:19 — Енергетика

У Румунії розпочали прокладання трубопроводів для газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі.



Очікується, що з 2027 року він подвоїть видобуток газу в країні та посилить енергетичну незалежність Європейського Союзу від рф.

Про це повідомляє Reuters.

Це один із найбільших енергетичних проєктів ЄС із прогнозованими запасами близько 100 млрд кубометрів газу.

Згідно з планами, перший газ має надійти у 2027 році. Після запуску проєкт дозволить Румунії подвоїти власний видобуток і, ймовірно, перетворитися на нетто-експортера газу.

Очікується, що газ із Neptun Deep постачатиметься не лише на внутрішній ринок, а й до інших європейських країн, зокрема до Німеччина та Молдова. Інтерес до ресурсу також проявляє Словаччина.

Проєкт має стратегічне значення на тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу. Нові обсяги видобутку можуть стати важливим елементом диверсифікації постачань енергоносіїв у регіоні.

Раніше Finance.ua писав , що Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep. Це має забезпечити безпеку майбутнього родовища, яке зробить країну чистим експортером газу.

Нагадаємо, поступова відмова ЄС від російського газу набув чинності 3 лютого 2026 року.

«Опублікований регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», — йдеться в повідомленні ЄС.

