Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі щодо видобутку газу

Проєкт має стратегічне значення на тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу. Нові обсяги видобутку можуть стати важливим елементом диверсифікації постачань енергоносіїв у регіоні.
Раніше Finance.ua писав, що
Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep. Це має забезпечити безпеку майбутнього родовища, яке зробить країну чистим експортером газу.
Нагадаємо, поступова відмова ЄС від російського газу набув чинності 3 лютого 2026 року.
«Опублікований регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», — йдеться в повідомленні ЄС.