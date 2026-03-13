0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та Румунія будують дві нові лінії електропередачі

Енергетика
51
Україна та Румунія будують дві нові лінії електропередачі
Україна та Румунія будують дві нові лінії електропередачі
Україна та Румунія розширюють співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури, зокрема йдеться про будівництво нових ліній електропередачі між двома країнами.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном. пише унн.
За словами глави держави, між країнами існує значний потенціал для економічної співпраці.
Читайте також
«Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки і дати економічне зростання», — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що сторони працюють над розширенням енергетичної співпраці.
«Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики» — сказав Президент.
Читайте також
За його словами, нові енергетичні проєкти матимуть важливе значення для енергетичної безпеки регіону.
«Це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи», — підкреслив Зеленський.
Президент додав, що також обговорювалися спільні проєкти у сфері видобутку енергоресурсів у Чорному морі та співпраця у нафтогазовому секторі.
Раніше писали, що сукупний дохід ринку електроенергії України у 2025 році зріс на 27% і досяг 1,7 трлн грн. Водночас загальний прибуток галузі скоротився на 22% — з 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн. Такі дані наводить сервіс аналізу ринків на основі інформації з публічних реєстрів Vkursi Market BI.
У сегменті виробництва електроенергії у 2025 році доходи зросли з 465 млрд у 2024 до 510 млрд грн у 2025.
Попри зростання оборотів, сумарний прибуток виробників зменшився з 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, тобто на 25%.
За матеріалами:
Finance.ua
Електроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems