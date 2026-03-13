Україна та Румунія будують дві нові лінії електропередачі Сьогодні 10:23 — Енергетика

Україна та Румунія будують дві нові лінії електропередачі

Україна та Румунія розширюють співпрацю у сфері енергетики та інфраструктури, зокрема йдеться про будівництво нових ліній електропередачі між двома країнами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із Президентом Румунії Нікушором Даном. пише унн.

За словами глави держави, між країнами існує значний потенціал для економічної співпраці.

«Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки і дати економічне зростання», — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що сторони працюють над розширенням енергетичної співпраці.

«Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці. Важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики» — сказав Президент.

За його словами, нові енергетичні проєкти матимуть важливе значення для енергетичної безпеки регіону.

«Це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи», — підкреслив Зеленський.

Президент додав, що також обговорювалися спільні проєкти у сфері видобутку енергоресурсів у Чорному морі та співпраця у нафтогазовому секторі.

Раніше писали , що сукупний дохід ринку електроенергії України у 2025 році зріс на 27% і досяг 1,7 трлн грн. Водночас загальний прибуток галузі скоротився на 22% — з 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн. Такі дані наводить сервіс аналізу ринків на основі інформації з публічних реєстрів Vkursi Market BI.

У сегменті виробництва електроенергії у 2025 році доходи зросли з 465 млрд у 2024 до 510 млрд грн у 2025.

Попри зростання оборотів, сумарний прибуток виробників зменшився з 48,6 млрд до 36,4 млрд грн, тобто на 25%.

