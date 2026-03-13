ФОПам розширили програму енергопідтримки та продовжили прийом заявок Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

ФОПи можуть отримати до 15 тис. грн на енергоефективність

Уряд розширив програму «Енергопідтримка ФОП» та продовжив термін подання заяв на отримання одноразової допомоги ще на два місяці — до 31 травня 2026 року.

Очікується, що розширення програми допоможе більшій кількості малого бізнесу забезпечити енергетичну незалежність, підтримувати роботу під час перебоїв з електропостачанням і зберегти робочі місця.

Розміри допомоги

Від початку дії програми Державна служба зайнятості вже профінансувала понад 38 тис. заяв на суму більше ніж 380 млн грн.

Підприємці можуть отримати одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників.

Читайте також Коли запровадять ПДВ для ФОПів — строки ухвалення закону

Зазначимо, ці кошти можна витратити на:

генератори;

пальне;

акумулятори;

сонячні панелі;

оплату електроенергії;

встановлення й ремонт обладнання.

До програми додали нові види діяльності

Уряд також розширив перелік КВЕДів, які можуть брати участь у програмі.

До нього включили додаткові соціально важливі види економічної діяльності, зокрема:

забір, очищення та постачання води;

перероблення молока, виробництво масла та сиру;

виробництво какао, шоколаду та кондитерських виробів;

роздрібну торгівлю будівельними та сантехнічними матеріалами;

роздрібну торгівлю спортивним інвентарем;

торгівлю квітами, рослинами, насінням, добривами та товарами для тварин;

допоміжну діяльність у сфері освіти.

Хто може подати заявку

Подати заявку на отримання допомоги можуть підприємці, які:

є ФОПами 2 або 3 групи спрощеної системи оподаткування та зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;

мають щонайменше одного найманого працівника;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

працюють у соціально важливих сферах.

Програму «Енергопідтримка ФОП» реалізують Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та Державна служба зайнятості. Вона фінансується з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить понад 1,3 млрд грн.

Раніше ми повідомляли , що уряд запустив єдину платформу зимових програм підтримки для громадян, ОСББ, бізнесу та громад. Тепер усі актуальні програми енергопідтримки для бізнесу зібрані на офіційному порталі energy.kmu.gov.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.