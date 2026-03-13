0 800 307 555
Оклад у валюті: який курс застосовувати при перерахунку в гривні

Особисті фінанси
53
Сума виплати у гривнях визначається за офіційним курсом на дату платежу
Українське законодавство дозволяє визначати розмір заробітної плати працівника в іноземній валюті. Водночас фактичне нарахування та виплата зарплати мають здійснюватися виключно у гривнях.
Про це пише видання 7еminar.

Що дозволяє закон

Сторони трудового договору можуть встановити розмір заробітної плати в іноземній валюті. Це не суперечить положенням статей 192 та 533 Цивільного кодексу України.
Отже, у штатному розписі, наказі про прийняття на роботу або трудовому контракті оклад може бути зазначений у валюті.
Попри можливість визначати оклад у валюті, виплата заробітної плати повинна здійснюватися виключно у національній валюті України. Це прямо передбачено статтею 23 Закону України «Про оплату праці».

Який курс застосовувати для перерахунку

Відповідно до статті 533 Цивільного кодексу України, якщо зобов’язання визначене в іноземній валюті, сума виплати у гривнях визначається за офіційним курсом на дату платежу, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином:
  • за замовчуванням застосовується курс НБУ на дату нарахування або виплати зарплати;
  • однак трудовим або колективним договором можна передбачити інший порядок перерахунку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що середня заробітна плата в Україні станом на січень 2026 року становила 27 975 грн. Це на 9,5%, або на 2 951 грн менше порівняно з груднем 2025 року.
Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, скорочення середнього рівня зарплат у січні пояснюється сезонними факторами. Зокрема, на показник вплинули виплати премій, відпускних та погашення заборгованостей із зарплати наприкінці року.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаГрошіКурс валют
