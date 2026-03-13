Оклад у валюті: який курс застосовувати при перерахунку в гривні Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Сума виплати у гривнях визначається за офіційним курсом на дату платежу

Українське законодавство дозволяє визначати розмір заробітної плати працівника в іноземній валюті. Водночас фактичне нарахування та виплата зарплати мають здійснюватися виключно у гривнях.

Про це пише видання 7еminar.

Що дозволяє закон

Сторони трудового договору можуть встановити розмір заробітної плати в іноземній валюті. Це не суперечить положенням статей 192 та 533 Цивільного кодексу України.

Отже, у штатному розписі, наказі про прийняття на роботу або трудовому контракті оклад може бути зазначений у валюті.

Попри можливість визначати оклад у валюті, виплата заробітної плати повинна здійснюватися виключно у національній валюті України. Це прямо передбачено статтею 23 Закону України «Про оплату праці».

Який курс застосовувати для перерахунку

Відповідно до статті 533 Цивільного кодексу України, якщо зобов’язання визначене в іноземній валюті, сума виплати у гривнях визначається за офіційним курсом на дату платежу, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином:

за замовчуванням застосовується курс НБУ на дату нарахування або виплати зарплати;

однак трудовим або колективним договором можна передбачити інший порядок перерахунку.

