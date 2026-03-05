У Раді пояснили причини зменшення середньої зарплати на початку року Вчора 09:15 — Особисті фінанси

На показник зарплати вплинули виплати премій, відпускних та погашення заборгованостей

Середня заробітна плата в Україні станом на січень 2026 року становила 27 975 грн. Це на 9,5%, або на 2 951 грн менше порівняно з груднем 2025 року. Скорочення середнього рівня зарплат у січні пояснюється сезонними факторами.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зокрема, за його словами, на показник вплинули виплати премій, відпускних та погашення заборгованостей із зарплати наприкінці року.

«Зменшення середньої зарплати у січні 2026 року на майже 10% (у порівнянні з груднем 2025 року) є сезонним фактором. На нього вплинули, зокрема, виплати премій, відпускних, погашення боргів по зарплаті наприкінці року. І воно, безумовно, болюче вдарило по людях», — написав Гетманцев.

Галузі з найвищими та найнижчими зарплатами

Найвищі середні зарплати у січні зафіксовано в таких галузях:

інформаційні технології — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн);

авіаційний транспорт — 58 249 грн (−14 400 грн);

фінанси та страхування — 54 901 грн (−9 011 грн).

Найнижчі показники середньої зарплати зафіксовані у сферах культури та дозвілля:

бібліотеки, архіви, музеї — 13 104 грн (−5 561 грн);

творчість, мистецтво та розваги — 13 822 грн (−3 944 грн);

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 17 828 грн (−3 168 грн).

У цих галузях у січні доходи працівників становили від 13,1 до 17,8 тис. грн, тоді як у грудні вони коливалися від 17,8 до 20,9 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав , що станом на 1 лютого 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,4 млрд грн.

Дані дослідження grc.ua свідчать , що багато працівників живуть із відчуттям нестабільності та страху втратити роботу. Кожен сьомий уже втратив роботу через скорочення або закриття компанії. Майже 20% українців допускають, що у 2026 році можуть опинитися під ризиком звільнення.

