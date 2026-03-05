У Раді пояснили причини зменшення середньої зарплати на початку року
Середня заробітна плата в Україні станом на січень 2026 року становила 27 975 грн. Це на 9,5%, або на 2 951 грн менше порівняно з груднем 2025 року. Скорочення середнього рівня зарплат у січні пояснюється сезонними факторами.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Зокрема, за його словами, на показник вплинули виплати премій, відпускних та погашення заборгованостей із зарплати наприкінці року.
«Зменшення середньої зарплати у січні 2026 року на майже 10% (у порівнянні з груднем 2025 року) є сезонним фактором. На нього вплинули, зокрема, виплати премій, відпускних, погашення боргів по зарплаті наприкінці року. І воно, безумовно, болюче вдарило по людях», — написав Гетманцев.
Галузі з найвищими та найнижчими зарплатами
Найвищі середні зарплати у січні зафіксовано в таких галузях:
- інформаційні технології — 76 905 грн (за місяць +1 924 грн);
- авіаційний транспорт — 58 249 грн (−14 400 грн);
- фінанси та страхування — 54 901 грн (−9 011 грн).
Найнижчі показники середньої зарплати зафіксовані у сферах культури та дозвілля:
- бібліотеки, архіви, музеї — 13 104 грн (−5 561 грн);
- творчість, мистецтво та розваги — 13 822 грн (−3 944 грн);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 17 828 грн (−3 168 грн).
У цих галузях у січні доходи працівників становили від 13,1 до 17,8 тис. грн, тоді як у грудні вони коливалися від 17,8 до 20,9 тис. грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав, що станом на 1 лютого 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,4 млрд грн.
Дані дослідження grc.ua свідчать, що багато працівників живуть із відчуттям нестабільності та страху втратити роботу. Кожен сьомий уже втратив роботу через скорочення або закриття компанії. Майже 20% українців допускають, що у 2026 році можуть опинитися під ризиком звільнення.
Поділитися новиною
Також за темою
Продаж авто в Польщі: хто і в якому випадку повинен платити податки
НБУ роз’яснив, які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу
У Києві хочуть збільшити вартість паркування, але запровадять знижки на абонементи — КМДА запустило обговорення
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка)
Українці заборгували понад 113 млрд грн за комуналку: регіони з найбільшими боргами
«Зимова підтримка»: Свириденко пояснила затримку частини виплат