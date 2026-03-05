Українці заборгували понад 113 млрд грн за комуналку: регіони з найбільшими боргами
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у четвертому кварталі 2025 року зросла на 12,5% порівняно з попереднім кварталом і становила 113,4 млрд грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає «Інтерфакс-Україна».
За інформацією Держстату, у жовтні-грудні 2025 року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 64,1 млрд грн. Це становить 83,1% від нарахованої суми, яка сягнула 77,1 млрд грн.
Найвищий рівень оплати зафіксовано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення — 105,1% від нарахованих сум. Найнижчий рівень оплати спостерігався за постачання теплової енергії та гарячої води — 59,3%.
Найбільші борги
Найбільша заборгованість припадає на послуги постачання теплової енергії та гарячої води. Станом на кінець четвертого кварталу вона становила 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж у попередньому кварталі.
Борг за постачання та розподіл природного газу досяг 35,4 млрд грн, що на 26,8% більше.
Заборгованість за іншими видами послуг становила:
- електроенергія — 17 млрд грн (+2,7%);
- централізоване водопостачання та водовідведення — 10,1 млрд грн (−2,8%);
- управління багатоквартирними будинками — 9,5 млрд грн (+0,7%);
- вивезення побутових відходів — 3,2 млрд грн (+0,2%).
Регіони з найбільшими боргами
Найвищий рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги зафіксовано у Дніпропетровській області — 18,3 млрд грн.
Також значні борги мають:
- Донецька область — 4,1 млрд грн;
- Полтавська область — 3,4 млрд грн;
- Київ — 2,9 млрд грн;
- Київська область — 2,1 млрд грн;
- Харківська область — 1,6 млрд грн;
- Львівська область — 1,3 млрд грн;
- Одеська область — 1,1 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що споживачі зобов’язані щомісяця передавати фактичні показники лічильника оператору системи розподілу та своєчасно оплачувати спожиту електроенергію — навіть в умовах воєнного стану. У разі накопичення боргу можливе нарахування пені та штрафів, а за тривалу несплату — навіть відключення електропостачання. Підставою для відключення може стати борг від 3 000 грн, якщо його не сплачують понад два місяці.
Поділитися новиною
Також за темою
Продаж авто в Польщі: хто і в якому випадку повинен платити податки
НБУ роз’яснив, які саме банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень виведені з обігу
У Києві хочуть збільшити вартість паркування, але запровадять знижки на абонементи — КМДА запустило обговорення
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка)
Українці заборгували понад 113 млрд грн за комуналку: регіони з найбільшими боргами
«Зимова підтримка»: Свириденко пояснила затримку частини виплат