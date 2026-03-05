Українці заборгували понад 113 млрд грн за комуналку: регіони з найбільшими боргами Вчора 11:04 — Особисті фінанси

Найвищий рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги зафіксовано у Дніпропетровській області

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у четвертому кварталі 2025 року зросла на 12,5% порівняно з попереднім кварталом і становила 113,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає «Інтерфакс-Україна».

За інформацією Держстату, у жовтні-грудні 2025 року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 64,1 млрд грн. Це становить 83,1% від нарахованої суми, яка сягнула 77,1 млрд грн.

Найвищий рівень оплати зафіксовано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення — 105,1% від нарахованих сум. Найнижчий рівень оплати спостерігався за постачання теплової енергії та гарячої води — 59,3%.

Найбільші борги

Найбільша заборгованість припадає на послуги постачання теплової енергії та гарячої води. Станом на кінець четвертого кварталу вона становила 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж у попередньому кварталі.

Борг за постачання та розподіл природного газу досяг 35,4 млрд грн, що на 26,8% більше.

Заборгованість за іншими видами послуг становила:

електроенергія — 17 млрд грн (+2,7%);

централізоване водопостачання та водовідведення — 10,1 млрд грн (−2,8%);

управління багатоквартирними будинками — 9,5 млрд грн (+0,7%);

вивезення побутових відходів — 3,2 млрд грн (+0,2%).

Регіони з найбільшими боргами

Найвищий рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги зафіксовано у Дніпропетровській області — 18,3 млрд грн.

Також значні борги мають:

Донецька область — 4,1 млрд грн;

Полтавська область — 3,4 млрд грн;

Київ — 2,9 млрд грн;

Київська область — 2,1 млрд грн;

Харківська область — 1,6 млрд грн;

Львівська область — 1,3 млрд грн;

Одеська область — 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що споживачі зобов’язані щомісяця передавати фактичні показники лічильника оператору системи розподілу та своєчасно оплачувати спожиту електроенергію — навіть в умовах воєнного стану. У разі накопичення боргу можливе нарахування пені та штрафів, а за тривалу несплату — навіть відключення електропостачання. Підставою для відключення може стати борг від 3 000 грн, якщо його не сплачують понад два місяці.

