Перереєстрація авто без пластикового свідоцтва — роз’яснення МВС

Особисті фінанси
Громадяни, які користуються електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, можуть отримувати послуги у сервісних центрах МВС без виготовлення пластикового бланка, але за умови, що документ існує виключно в цифровому форматі.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Коли достатньо електронного документа

Йдеться про випадки, коли свідоцтво було обміняно, відновлено або перереєстровано (зокрема через Кабінет водія чи застосунок «Дія»), і під час оформлення послуги власник не замовляв пластиковий бланк.
У такій ситуації, якщо особа звертається до сервісного центру МВС, наприклад для перереєстрації транспортного засобу на нового власника, послуга надається на підставі електронного документа. Додатково виготовляти пластикове свідоцтво не потрібно.

Коли відновлення пластикового бланка необхідне

Інша процедура діє, якщо власник раніше отримував пластикове свідоцтво, яке має цифрове відображення в електронних сервісах, але сам фізичний документ було втрачено, викрадено або пошкоджено.
У такому випадку перед зверненням до сервісного центру для перереєстрації транспортного засобу необхідно відновити саме пластиковий бланк. Лише після цього можливо оформити перереєстрацію на нового власника.

Вибір формату документа

Власники транспортних засобів можуть самостійно обирати формат свідоцтва про реєстрацію.
Якщо свідоцтво існує лише в електронному форматі, його можна обміняти онлайн та замовити виготовлення пластикового бланка.
Якщо пластиковий бланк було втрачено, викрадено чи пошкоджено, а документ раніше відображався в електронних сервісах, ви можете оформити онлайн-обмін або онлайн-відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з обранням:
  • або виключно е-свідоцтва,
  • або виготовлення пластикового бланка з цифровим відображенням у сервісах.
За матеріалами:
Finance.ua
