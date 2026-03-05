0 800 307 555
У «Дії» запустили бета-тестування нової послуги для юридичних осіб

Особисті фінанси
Нова категорія C3.2 створена для подання інформації до міжнародного Реєстру збитків
На порталі «Дія» відкрили запис на бета-тестування нової послуги C3.2 — «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях». Сервіс дозволяє юридичним особам офіційно зафіксувати втрату контролю над активами для подальшого подання заяви до міжнародного механізму відшкодування.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Нова категорія C3.2 створена для подання інформації до міжнародного Реєстру збитків. За допомогою сервісу компанії можуть задокументувати втрату контролю над майном, що сталася внаслідок російської агресії.
Участь у бета-тестуванні дасть змогу перевірити коректність роботи інтерфейсу та автоматичне підтягування даних, щоб зробити процес подання заяв максимально зручним для користувачів.

Хто може подати заявку

До тестування можуть долучитися юридичні особи, які:
  • не належать до державних органів;
  • зареєстровані в Україні;
  • втратили контроль над майном на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року через агресію росії.
Керівник компанії може подати заяву особисто або призначити представника через сервіс «Цифрові повноваження» на порталі «Дія».
Записатись на бета-тестування можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна готує запуск подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф, через портал «Дія».
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяБізнес
