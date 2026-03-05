0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Жінки займають «чоловічі» професії, але платять їм менше — дослідження

Особисті фінанси
1160
Жінка заробляє менше на історично «чоловічій» позиції
Жінка заробляє менше на історично «чоловічій» позиції
Через процес мобілізації, міграції та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.
Такі висновки містить дослідження «Барометр ринку праці», проведене компанією Grc.ua.

Бізнес активніше наймає жінок на «чоловічі» професії

За результатами дослідження, 64% українських компаній уже наймають жінок на історично «чоловічі» позиції. Рік тому таких роботодавців було трохи більше половини.
Ще 9% компаній планують почати такий найм найближчим часом.
Жінки займають «чоловічі» професії, але платять їм менше — дослідження
Жінки дедалі частіше працюють у галузях, які раніше вважалися переважно «чоловічими», зокрема в:
  • аграрному секторі;
  • промисловості;
  • державному управлінні.
Аналітики зазначають, що ці зміни мають передусім економічні причини. Через кадровий дефіцит бізнес не може дозволити собі ігнорувати потенційних кандидаток, коли вакансії залишаються відкритими місяцями.

Гендерний розрив у зарплатах нікуди не зник

Попри розширення доступу до нових професій, нерівність в оплаті праці залишається.
На початку повномасштабної війни офіційний гендерний розрив у зарплатах становив 18,6%. У деяких галузях жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків.
Читайте також
У 2025 році національний Індекс гендерної рівності підтвердив, що розрив фактично не скоротився.
При цьому міжнародні оцінки фіксують поступовий прогрес. За даними World Economic Forum, у Global Gender Gap Index Україна у 2022−2025 роках поступово скорочувала гендерний розрив у сферах економіки, освіти, охорони здоров’я та політики. Український індекс гендерної рівності торік становив 61,4 бала зі 100.

Різниця в зарплатних очікуваннях

Дослідження показало, що багато роботодавців не відстежують системно питання рівності в оплаті праці.
На запитання про різницю в зарплатних очікуваннях кандидатів:
  • три чверті компаній заявили, що гендерної різниці не бачать і все залежить від конкретної людини;
  • кожен п’ятий роботодавець зазначив, що жінки зазвичай готові працювати за нижчу зарплату, ніж чоловіки.
Читайте також
Аналітики зазначають, що такий підхід може непомітно відтворювати нерівність. Якщо компанія орієнтується лише на очікування кандидата, а не на ринкові зарплатні діапазони, розрив закріплюється автоматично.

Яку мету ставить держава

Проблему нерівності в оплаті праці визнають і на державному рівні. У межах Національної стратегії уряд планує скоротити гендерний розрив у зарплатах до 13,6% до 2030 року.
Однак експерти зазначають, що реальні зміни залежать не лише від законодавства, а й від управлінських практик у самих компаніях.
Як Finance.ua писав раніше, в Україні триває експериментальний проєкт навчання жінок на умовно «чоловічі» професії, і він вже показує гарні результати. За посиланням ми розповідали, які професії освоюють жінки у рамках проєкту та як він працює.
Також ми повідомляли, що за даними Держстату, гендерний розрив у зарплаті до повномасштабної війни становив 18,6% на користь чоловіків. Це означає, що жінка мусить працювати на 6,5 року довше, аби заробити стільки ж, як чоловік.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплатаРинок праціПрофесіїМобілізація
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems