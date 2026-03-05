Жінки займають «чоловічі» професії, але платять їм менше — дослідження
Через процес мобілізації, міграції та гострий дефіцит кадрів бізнес почав переглядати традиційні кадрові підходи. Жінки все частіше приходять у професії, які роками вважалися «чоловічими». Але разом із новими ролями вони нерідко отримують стару реальність: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, проте заробляють менше.
Такі висновки містить дослідження «Барометр ринку праці», проведене компанією Grc.ua.
Бізнес активніше наймає жінок на «чоловічі» професії
За результатами дослідження, 64% українських компаній уже наймають жінок на історично «чоловічі» позиції. Рік тому таких роботодавців було трохи більше половини.
Ще 9% компаній планують почати такий найм найближчим часом.
Жінки дедалі частіше працюють у галузях, які раніше вважалися переважно «чоловічими», зокрема в:
- аграрному секторі;
- промисловості;
- державному управлінні.
Аналітики зазначають, що ці зміни мають передусім економічні причини. Через кадровий дефіцит бізнес не може дозволити собі ігнорувати потенційних кандидаток, коли вакансії залишаються відкритими місяцями.
Гендерний розрив у зарплатах нікуди не зник
Попри розширення доступу до нових професій, нерівність в оплаті праці залишається.
На початку повномасштабної війни офіційний гендерний розрив у зарплатах становив 18,6%. У деяких галузях жінки могли заробляти на 41,4% менше за чоловіків.
У 2025 році національний Індекс гендерної рівності підтвердив, що розрив фактично не скоротився.
При цьому міжнародні оцінки фіксують поступовий прогрес. За даними World Economic Forum, у Global Gender Gap Index Україна у 2022−2025 роках поступово скорочувала гендерний розрив у сферах економіки, освіти, охорони здоров’я та політики. Український індекс гендерної рівності торік становив 61,4 бала зі 100.
Різниця в зарплатних очікуваннях
Дослідження показало, що багато роботодавців не відстежують системно питання рівності в оплаті праці.
На запитання про різницю в зарплатних очікуваннях кандидатів:
- три чверті компаній заявили, що гендерної різниці не бачать і все залежить від конкретної людини;
- кожен п’ятий роботодавець зазначив, що жінки зазвичай готові працювати за нижчу зарплату, ніж чоловіки.
Аналітики зазначають, що такий підхід може непомітно відтворювати нерівність. Якщо компанія орієнтується лише на очікування кандидата, а не на ринкові зарплатні діапазони, розрив закріплюється автоматично.
Яку мету ставить держава
Проблему нерівності в оплаті праці визнають і на державному рівні. У межах Національної стратегії уряд планує скоротити гендерний розрив у зарплатах до 13,6% до 2030 року.
Однак експерти зазначають, що реальні зміни залежать не лише від законодавства, а й від управлінських практик у самих компаніях.
Як Finance.ua писав раніше, в Україні триває експериментальний проєкт навчання жінок на умовно «чоловічі» професії, і він вже показує гарні результати. За посиланням ми розповідали, які професії освоюють жінки у рамках проєкту та як він працює.
Також ми повідомляли, що за даними Держстату, гендерний розрив у зарплаті до повномасштабної війни становив 18,6% на користь чоловіків. Це означає, що жінка мусить працювати на 6,5 року довше, аби заробити стільки ж, як чоловік.
