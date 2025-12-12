Які «чоловічі» професії опановують жінки в Україні Сьогодні 09:11

Які «чоловічі» професії опановують жінки в Україні

В Україні триває експериментальний проєкт навчання жінок на умовно «чоловічі» професії, і він вже показує гарні результати. За освоєння нових спеціальностей взялися 945 жінок. Які професії обирають найчастіше — розповіли у Держслужбі зайнятості.

Наразі для участі у проєкті до Державної служби зайнятості надійшло 506 заяв від роботодавців з 978 пропозиціями роботи. З них опрацьовано 486 звернень, що дозволило відправити на навчання 945 жінок, а 601 з них — вже працевлаштувати. Решта запитів роботодавців перебувають в роботі.

Найпопулярнішою професією в рамках такого експериментального проєкту є верстатниця деревообробних верстатів, за такими запитами навчено вже 315 нових спеціалісток. Це складає 33% від всіх заявлених в проєкті професій.

Популярними також є навчання для здобуття професій:

операторки котельні — 180 нових працівниць або 19%,

трактористок — 166 (18%),

водійок навантажувача — 85 (9%).

Щодо регіонального розподілу, то найпопулярнішим експериментальний проєкт є у Івано-Франківській області, там навчили 106 нових працівниць. Дуже затребуваним навчання лишається у Житомирській — 94 та Дніпропетровській областях — 80.

Що треба знати про цей експериментальний проєкт

Реалізація експериментального проєкту профнавчання жінок за окремими професіями під замовлення роботодавця стартувала у 2025 році.

Ось як це працює:

бізнес звертається до Державної служби зайнятості із запитом на укомплектування певної кількості робочих місць за спеціальностями, які раніше традиційно вважалися «чоловічими»;

після цього спеціалісти центрів зайнятості підбирають кандидаток з числа тих, хто повідомив про готовність здобути потрібну професію.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, які мають високий попит серед роботодавців.

Інші важливі нюанси:

максимальний термін навчання — 10 місяців, його вартість оплачує служба зайнятості, а після завершення учасниці гарантовано отримують робоче місце;

вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Щоб скористатися послугою, можна подати заявку онлайн або особисто звернутися до найближчого центру зайнятості.

