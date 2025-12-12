Україна отримає від ЄС черговий транш на 2,3 млрд євро Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Україна отримає від ЄС черговий транш на 2,3 млрд євро

Рада Європейського Союзу схвалила 2,3 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Невдовзі до державного бюджету надійде 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на Раду ЄС

Призначення коштів

Це черговий регулярний транш передбачений в рамках Pillar I. Отримані кошти спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки країни.

На 2024−2027 роки в межах Ukraine Facility передбачено близько 50 млрд євро, з яких 38,337 млрд євро становить пряма бюджетна підтримка.

Читайте також Україна в третьому кварталі не отримала два транші від ЄС та МВФ: Рахункова палата назвала причини

Від початку 2024 року Україна вже отримала понад 24,4 млрд євро, у тому числі понад 8,3 млрд євро від початку 2025 року.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової допомоги Україні. За майже 4 роки обсяг підтримки сягнув 68,4 млрд євро. За 11 місяців 2025 року країна отримала від ЄС понад 26,4 млрд євро.

Виконання умов для отримання траншу

Для отримання чергового регулярного траншу Україна виконала реформаційні кроки, заплановані до кінця третього кварталу 2025 року. Вони охоплюють сфери:

управління державними фінансами;

судової системи;

бізнес-середовища;

банківського сектору;

агропродовольчої сфери;

стратегічних корисних копалин;

зеленого переходу;

охорони довкілля.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що ця підтримка допомагає забезпечувати ліквідність бюджету та здійснювати соціальні виплати, а також сприяє просуванню України шляхом реформ і наближенню до членства в ЄС.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко уточнила , що рішення ухвалили за результатами третього кварталу 2025 року.

Читайте також Україна отримає лише частину траншу: Єврокомісія назвала причину

«Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ. Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення, — зазначила очільниця уряду.

Свириденко та запевнила, що уряд України працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.