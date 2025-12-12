Зеленський прокоментував можливість підвищення зарплат військовослужбовцям Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

Зеленський прокоментував можливість підвищення зарплат військовослужбовцям

Збільшення виплат для військових залежить від того, який додатковий бюджет Україна зможе залучити.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, пише Економічна правда.

Скільки треба залучити на 2026 рік

Президент пояснив, що нині Україні потрібно залучити $45−50 млрд на наступний рік. Ці кошти спрямовуються на низку витрат, не лише на зарплати. Водночас це один бюджет, у межах якого необхідно забезпечити всі поточні потреби.

«Є відповідні питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити», — зазначив він.

За словами глави держави, суми, закладені в державний бюджет, уже враховують потребу покрити значний дефіцит.

«Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, — я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами», — додав він.

Якщо додаткове фінансування не надійде, уряду доведеться шукати ресурси всередині наявного бюджету навіть для чинного рівня виплат військовим.

Читайте також Зарплата військових та виплати ветеранам: на які суми насправді живуть військовослужбовці в Україні

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2,918 трлн грн. Це більше на 415,3 млрд грн, ніж у 2025 році. Видатки зростуть до 4,837 трлн грн, що більше на 134,5 млрд грн.

Такі показники формують дефіцит приблизно 1,9 трлн грн. Це близько 18,5% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні оцінюється у 2 трлн 79 млрд грн.

Які наслідки матиме ухвалений документ для громадян України у 2026 році, Finance.ua розповідав у статті за посиланням

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.