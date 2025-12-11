Скільки коштів принесла бюджету митниця з 2019 року (інфографіка) Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Скільки коштів принесла бюджету митниця з 2019 року (інфографіка)

Надходження митних платежів у листопаді цього року зросли до 61,9 млрд грн (+10,6 млрд грн порівняно із листопадом 2024-го). Основний обсяг доходів забезпечили імпорт нафтопродуктів, легкових авто, природного газу, телефонних апаратів та електрогенераторів.

Розповідаємо про очікувані та реальні доходи від митних платежів з 2019 до 2025 року, а також плани на 2026-й.

2019

За даними Міністерства фінансів, у 2019 році держава планувала отримати 321,2 млрд гривень від ПДВ із ввезених на територію України товарів, 44,3 млрд акцизного податку від ввезених підакцизних товарів, а також 29,7 млрд від ввізного мита.

Читайте також Які чотири галузі сплатили найбільше податків до бюджету

За ввізним митом та акцизним податком план було перевиконано: до бюджету надійшло 29,9 млрд (100,7%) та 53,5 млрд (120,8%) відповідно. План надходжень від ПДВ було виконано на 90,2% (289,8 млрд).

2020

У 2020 році в бюджеті було заплановано 303,8 млрд гривень доходів від ПДВ з ввезених товарів, 53,3 млрд від акцизного податку і 28,3 млрд від ввізного мита. Щодо ПДВ план знову було виконано не повністю — на 90,2% (274,1 млрд).

Від ввізного мита до бюджету надійшло 30,2 млрд (106,7%), від акцизного податку з ввезених товарів — 57,8 млрд (108,4%).

2021

У 2021 році план надходження від усіх митних платежів було перевиконано. До державного бюджету надійшло 380,7 млрд гривень від ПДВ із ввезених товарів (102,7% плану), 79,6 млрд від акцизного податку з ввезених товарів (139,9%), 36,9 млрд від ввізного мита (110,1%).

Читайте також Від початку року митники вилучили товарів на понад 1 млрд гривень

2022

Ситуація змінилася у перший рік повномасштабної війни. У бюджеті на 2022 рік було закладено 429,1 млрд гривень надходжень від ПДВ із ввезених товарів, 76 млрд від акцизного податку та 35,6 млрд від ввізного мита.

Однак за підсумками року держава отримала 253,1 млрд від ПДВ (59%), 41,7 млрд від акцизного податку (54,9%), 23,3 млрд від ввізного мита (65,4%).

2023

У 2023 році вдалося перевиконати план надходжень з ввізного мита — 39,6 млрд при плані в 35,2 млрд (112,5%). План щодо надходжень від акцизного податку з ввезених товарів було виконано на 93,6% (74,8 млрд), ПДВ із ввезених товарів — на 92,7% (366,2 млрд).

2024

У 2024 році до бюджету надійшло 466,1 млрд гривень від ПДВ із ввезених товарів (план на рік 506,4 млрд), 105,2 млрд акцизного податку (план 104 млрд), а також 47,6 млрд від ввізного мита (план 48,3 млрд).

2025

У І-ІІІ кварталах 2025 року бюджет отримав 390,3 млрд грн за рахунок ПДВ з ввезених товарів (план на поточний рік 593,8 млрд), 39,3 млрд грн від ввізного мита (план на поточний рік 59,2 млрд), а також 121,1 млрд грн від акцизного податку з ввезених підакцизних товарів (план 160,5 млрд).

Плани на 2026

У 2026 році уряд розраховує отримати 683,6 млрд гривень за рахунок ПДВ з ввезених товарів, 62,3 млрд від ввізного мита, а також 167,2 млрд грн від акцизного податку з ввезених підакцизних товарів. Тобто, за планом надходження мають зрости у всіх трьох категоріях у порівнянні з поточним роком.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.