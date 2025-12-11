На якому етапі будівництво траси «Київ-Одеса» (фото) Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

На якому етапі будівництво траси «Київ-Одеса» (фото)

На трасі «Київ-Одеса» розпочали другий етап добудови розв’язки у Віті-Поштовій.

Про це пише Автомагістраль-Південь.

Як йдеться в повідомленні, влітку 2025 року компанія завершила перший етап будівництва розв’язки у Віті-Поштовій — тунель та кругову розв’язку з боку міста Боярка.

Відтепер водії можуть безпечно повертати або розвертатися в бік Києва.

Нещодавно замовник дав «зелене світло» на реалізацію другої частини проєкту — дворівневої розв’язки («підкова») для розвороту в бік Одеси.

Реалізація другої частини проєкту нарешті дасть можливість прибрати регульоване перехрестя у Віті-Поштовій, поруч із Південним кладовищем, яке є причиною численних ДТП.

Нагадаємо, підрядник з Азербайджану, який починав будівництво «підкови» ще у 2021 році, залишив у спадок влаштовані буронабивні палі та декілька опор.

Будівництво «підкови» починають з улаштування устійної та проміжних опор з боку міста Боярки.

систему штрафних балів, яка змінить підхід до покарання за порушення правил дорожнього руху. Тому вже від 2026 року українських водіїв можуть очікувати суттєві зміни. Раніше ми писали , що депутати пропонують запровадити новуТому вже від 2026 року українських водіїв можуть очікувати суттєві зміни.

Як працюватиме бальна система

Кожен водій щороку отримуватиме певну кількість балів: 15 — для досвідчених і 10 для тих, хто має стаж менше року. За кожне порушення з цього ліміту зніматимуть від одного до п’яти балів, залежно від серйозності порушення. Якщо всі бали вичерпано, посвідчення водія анулюють. Повернути право на керування можна буде лише після повторного навчання та складання іспиту.

