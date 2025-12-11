З початку 2025 року Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд Сьогодні 09:27 — Казна та Політика

За перші 11 місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд, а експортувала на $36,8 млрд. Оподаткований імпорт становив $57,6 млрд, або 76% від загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту склало $0,52/кг.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За товари, на які встановлено вивізне мито, протягом 11 місяців 2025 року до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.

Інфографіка: customs.gov.ua

Топ-країни за імпортом

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $17 млрд;

Польща — $7,1 млрд;

Німеччина — $5,9 млрд.

Топ-країни за експортом

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $4,6 млрд;

Туреччини — на $2,5 млрд;

Німеччини — на $2,2 млрд.

Структура імпорту

У січні-листопаді 2025 року 67% імпортованих товарів припали на три категорії:

1. Машини, устаткування та транспорт — $30,2 млрд. Сплачено митних платежів: 185,8 млрд грн (29% усіх надходжень).

2. Продукція хімічної промисловості — $11,4 млрд. Сплачено митних платежів: 89,0 млрд грн (14%).

3. Паливно-енергетичні товари — $9,4 млрд. Сплачено митних платежів: 188,4 млрд грн (29%).

Найбільші експортні групи товарів

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $20,4 млрд

метали та вироби з них — $4,3 млрд

машини, устаткування та транспорт — $3,4 млрд

За 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.

