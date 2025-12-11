З початку 2025 року Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд
За перші 11 місяців 2025 року Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд, а експортувала на $36,8 млрд. Оподаткований імпорт становив $57,6 млрд, або 76% від загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту склало $0,52/кг.
Про це повідомляє Державна митна служба.
За товари, на які встановлено вивізне мито, протягом 11 місяців 2025 року до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.
Топ-країни за імпортом
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $17 млрд;
- Польща — $7,1 млрд;
- Німеччина — $5,9 млрд.
Топ-країни за експортом
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $4,6 млрд;
- Туреччини — на $2,5 млрд;
- Німеччини — на $2,2 млрд.
Структура імпорту
У січні-листопаді 2025 року 67% імпортованих товарів припали на три категорії:
1. Машини, устаткування та транспорт — $30,2 млрд. Сплачено митних платежів: 185,8 млрд грн (29% усіх надходжень).
2. Продукція хімічної промисловості — $11,4 млрд. Сплачено митних платежів: 89,0 млрд грн (14%).
3. Паливно-енергетичні товари — $9,4 млрд. Сплачено митних платежів: 188,4 млрд грн (29%).
Найбільші експортні групи товарів
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $20,4 млрд
- метали та вироби з них — $4,3 млрд
- машини, устаткування та транспорт — $3,4 млрд
За 11 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.
