Україна вже залучила €1,3 мільярда для екстрених закупівель газу — Міненерго Сьогодні 07:02 — Казна та Політика

Україна вже залучила 1,3 млрд євро міжнародної допомоги для екстрених закупівель газу взимку.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею посольства Королівства Норвегії в Україні Крістін Енстад.

Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби енергетичного сектору України з огляду на постійні масовані обстріли росією енергетичної інфраструктури та можливості масштабування допомоги від норвезьких колег у питаннях закупівлі газу, постачання обладнання для відновлення газової інфраструктури та систем генерації й розподілу електроенергії.

Щодо додаткових обсягів газу, для екстрених зимових закупівель, Україні вже вдалося залучити майже 1,3 млрд євро міжнародної допомоги, з яких 127 млн євро надала Норвегія.

Внесок Королівства у Фонд підтримки енергетики України становить понад 77 млн євро. За ці кошти реалізується низка проєктів розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання.

«Для України постійна підтримка міжнародних партнерів є критично важливою для збереження стійкості протягом усього опалювального сезону. Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні — зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації», — заявив Колісник.

