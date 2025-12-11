0 800 307 555
Україна вже залучила €1,3 мільярда для екстрених закупівель газу — Міненерго

Казна та Політика
4
Україна вже залучила 1,3 млрд євро міжнародної допомоги для екстрених закупівель газу взимку.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із радницею-посланницею посольства Королівства Норвегії в Україні Крістін Енстад.
Під час зустрічі сторони обговорили поточні потреби енергетичного сектору України з огляду на постійні масовані обстріли росією енергетичної інфраструктури та можливості масштабування допомоги від норвезьких колег у питаннях закупівлі газу, постачання обладнання для відновлення газової інфраструктури та систем генерації й розподілу електроенергії.
Щодо додаткових обсягів газу, для екстрених зимових закупівель, Україні вже вдалося залучити майже 1,3 млрд євро міжнародної допомоги, з яких 127 млн євро надала Норвегія.
Внесок Королівства у Фонд підтримки енергетики України становить понад 77 млн євро. За ці кошти реалізується низка проєктів розподіленої генерації на місцях, а також закуплено необхідне газоперекачувальне обладнання.
«Для України постійна підтримка міжнародних партнерів є критично важливою для збереження стійкості протягом усього опалювального сезону. Співпраця з Норвегією наразі здійснюється у декількох напрямах й Україна зацікавлена в їх посиленні — зокрема, це закупівля додаткових обсягів природного газу, постачання енергетичного обладнання для швидкого відновлення та формування стратегічних резервів, а також будівництво обʼєктів розподіленої генерації», — заявив Колісник.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
