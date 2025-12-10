Рахункова палата проаналізувала місцеві бюджети — які проблеми виявили Сьогодні 16:24 — Казна та Політика

Рахункова палата проаналізувала місцеві бюджети — які проблеми виявили

Аналіз Рахункової палати показав, що у місцевих бюджетах за 2022−2024 роки є низка системних проблем і ризиків, на які потрібно звернути увагу державі та громадам.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Кількість і структура місцевих бюджетів

На 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 1952 місцеві бюджети. Із них:

1497 (76,7%) — бюджети місцевого самоврядування (1469 бюджетів територіальних громад та 28 — районів у містах),

решта — бюджет Києва, обласні та районні бюджети, бюджети АР Крим і Севастополя.

При цьому лише 35 бюджетів із доходами понад 1 млрд грн формують майже половину всіх доходів сектору. Найбільша частка припадає на Київ — 12−14%.

Доходи місцевих бюджетів

Сукупні доходи місцевих бюджетів за три роки зросли на 22,4% — з 555,2 до 679,5 млрд грн.

Однак Рахункова палата наголошує, що фінансова автономія громад знизилась, адже обсяг трансфертів із держбюджету зріс до 187,9 млрд грн (27,7% доходів).

Основні тенденції 2024 року

ПДФО залишається головним джерелом доходів, але його надходження зменшилися на 31,9 млрд грн.

Єдиний податок зріс до 69,1 млрд грн (+13,3 млрд).

Податок на прибуток підприємств збільшився на 80,6% завдяки банківському сектору.

Акциз зріс на 24,3%.

Податок на майно показав помірне зростання — +6,4 млрд грн.

Неподаткові надходження зросли з 22,1 до 43,6 млрд грн — переважно завдяки благодійним внескам, грантам, дарункам та коштам на виконання окремих доручень.

Допомога від ЄС та міжнародних партнерів збільшилась із 0,2 до 1,4 млрд грн.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки зросли з 484,4 до 671,8 млрд грн, але всюди були нижчими за план.

Найбільші видатки місцевих бюджетів за цей період спрямувалися на такі сфери:

42,4% — освіта;

15% — економічна діяльність;

13,3% — загальнодержавні функції.

Капітальні видатки збільшилися з 48,9 до 145,8 млрд грн — здебільшого на відновлення інфраструктури та забезпечення безпеки.

Бюджетна збалансованість і борг — ризики зростають

Фінансова стабільність громад у 2022−2024 роках перебувала під тиском нерівномірних доходів та касових обмежень.

Ключові зміни:

профіцит скоротився з 51,9 до 18,9 млрд грн;

дефіцит зріс до 10,6 млрд грн;

на рахунках залишилося 122,8 млрд грн невикористаних коштів — переважно субвенцій та відтермінованих видатків.

Дебіторська та кредиторська заборгованість істотно коливалася. При цьому:

75−79% дебіторки припадає на бюджет Києва;

прострочена дебіторська заборгованість залишається високою — 5,1 млрд грн.

Висновки та рекомендації Рахункової палати

Аналіз показав: попри воєнні умови, місцеві бюджети зберегли базову стійкість. Але водночас виявлені суттєві ризики:

посилення регіональних диспропорцій щодо доходів і видатків — вони посилилися через релокацію бізнесу, міграцію населення та руйнування інфраструктури;

— вони посилилися через релокацію бізнесу, міграцію населення та руйнування інфраструктури; залежність частини громад від міжбюджетних трансфертів;

складнощі з освоєнням виділених коштів;

погіршення бюджетної збалансованості — зменшення обсягу профіциту та зростання дефіциту місцевих бюджетів;

зміна структури місцевого боргу — зокрема, збільшення частки зовнішніх зобов’язань, що підвищує їхню вразливість до коливань валютного курсу.

Рахункова палата рекомендувала уряду та місцевим адміністраціям:

зміцнювати дохідну базу громад;

підвищувати якість бюджетного планування;

пришвидшувати реалізацію інвестпроєктів;

посилити контроль за використанням коштів;

формувати фінансові резерви на випадок коливань доходів.

Звіт направлять до Верховної Ради, Кабміну, ОДА/ВЦА та КМДА, а також оприлюднять на офіційному сайті.

