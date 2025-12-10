0 800 307 555
Рахункова палата проаналізувала місцеві бюджети — які проблеми виявили

Аналіз Рахункової палати показав, що у місцевих бюджетах за 2022−2024 роки є низка системних проблем і ризиків, на які потрібно звернути увагу державі та громадам.
Про це йдеться у повідомленні відомства.

Кількість і структура місцевих бюджетів

На 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 1952 місцеві бюджети. Із них:
  • 1497 (76,7%) — бюджети місцевого самоврядування (1469 бюджетів територіальних громад та 28 — районів у містах),
  • решта — бюджет Києва, обласні та районні бюджети, бюджети АР Крим і Севастополя.
При цьому лише 35 бюджетів із доходами понад 1 млрд грн формують майже половину всіх доходів сектору. Найбільша частка припадає на Київ — 12−14%.

Доходи місцевих бюджетів

Сукупні доходи місцевих бюджетів за три роки зросли на 22,4% — з 555,2 до 679,5 млрд грн.
Рахункова палата проаналізувала місцеві бюджети — які проблеми виявили
Однак Рахункова палата наголошує, що фінансова автономія громад знизилась, адже обсяг трансфертів із держбюджету зріс до 187,9 млрд грн (27,7% доходів).
Основні тенденції 2024 року

  • ПДФО залишається головним джерелом доходів, але його надходження зменшилися на 31,9 млрд грн.
  • Єдиний податок зріс до 69,1 млрд грн (+13,3 млрд).
  • Податок на прибуток підприємств збільшився на 80,6% завдяки банківському сектору.
  • Акциз зріс на 24,3%.
  • Податок на майно показав помірне зростання — +6,4 млрд грн.
Неподаткові надходження зросли з 22,1 до 43,6 млрд грн — переважно завдяки благодійним внескам, грантам, дарункам та коштам на виконання окремих доручень.
Допомога від ЄС та міжнародних партнерів збільшилась із 0,2 до 1,4 млрд грн.

Видатки місцевих бюджетів

Видатки зросли з 484,4 до 671,8 млрд грн, але всюди були нижчими за план.
Найбільші видатки місцевих бюджетів за цей період спрямувалися на такі сфери:
  • 42,4% — освіта;
  • 15% — економічна діяльність;
  • 13,3% — загальнодержавні функції.
Капітальні видатки збільшилися з 48,9 до 145,8 млрд грн — здебільшого на відновлення інфраструктури та забезпечення безпеки.

Бюджетна збалансованість і борг — ризики зростають

Фінансова стабільність громад у 2022−2024 роках перебувала під тиском нерівномірних доходів та касових обмежень.
Ключові зміни:
  • профіцит скоротився з 51,9 до 18,9 млрд грн;
  • дефіцит зріс до 10,6 млрд грн;
  • на рахунках залишилося 122,8 млрд грн невикористаних коштів — переважно субвенцій та відтермінованих видатків.
Дебіторська та кредиторська заборгованість істотно коливалася. При цьому:
  • 75−79% дебіторки припадає на бюджет Києва;
  • прострочена дебіторська заборгованість залишається високою — 5,1 млрд грн.

Висновки та рекомендації Рахункової палати

Аналіз показав: попри воєнні умови, місцеві бюджети зберегли базову стійкість. Але водночас виявлені суттєві ризики:
  • посилення регіональних диспропорцій щодо доходів і видатків — вони посилилися через релокацію бізнесу, міграцію населення та руйнування інфраструктури;
  • залежність частини громад від міжбюджетних трансфертів;
  • складнощі з освоєнням виділених коштів;
  • погіршення бюджетної збалансованості — зменшення обсягу профіциту та зростання дефіциту місцевих бюджетів;
  • зміна структури місцевого боргу — зокрема, збільшення частки зовнішніх зобов’язань, що підвищує їхню вразливість до коливань валютного курсу.
Рахункова палата рекомендувала уряду та місцевим адміністраціям:
  • зміцнювати дохідну базу громад;
  • підвищувати якість бюджетного планування;
  • пришвидшувати реалізацію інвестпроєктів;
  • посилити контроль за використанням коштів;
  • формувати фінансові резерви на випадок коливань доходів.
Звіт направлять до Верховної Ради, Кабміну, ОДА/ВЦА та КМДА, а також оприлюднять на офіційному сайті.
Раніше ми повідомляли, що Рахункова палата затвердила План роботи на 2026 рік. Документ, зокрема, охоплює аудиторську діяльність відомства.
