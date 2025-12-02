0 800 307 555
Держбюджет вже отримав більше трильйона гривень із податків та зборів

За січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1,154 трлн грн.
Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Завдяки відповідальності платників виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн). Це +215,7 млрд грн до факту 11 місяців минулого року.
«Листопад, як і жовтень, і вересень, був вкрай складним для економіки. Щоденні обстріли по енергетиці та інфраструктурі не могли не позначитися на надходженнях до бюджету. Через зовнішню агресію великій кількості бізнесу довелося насамперед спрямувати свої зусилля на відновлення процесів. Тиск на організацію виробництва через обмежене електропостачання сильно зріс, що позначилося на обсягах виробленої продукції, а відповідно вплинуло і на обсяги ПДВ та податку на прибуток. Разом з тим, стійкість кожного українського підприємця вражає» — додала вона.
За підсумками листопада надходження платежів — 128,2 млрд гривень.
Основні показники

  • 53 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 31,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 22,6 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано — 18,1 млрд грн);
  • 11,1 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,4 млрд грн — рентна плата.
«Виклики надважкі. Але ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави», — зазначила Карнаух.
Раніше ми повідомляли, що в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом.
