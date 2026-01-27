«Податок на Google»: скільки Netflix та Apple сплатили до бюджету Сьогодні 09:35 — Казна та Політика

Український бюджет поповнився на 14,4 млрд гривень від «податку на Google»

«Податок на Google» у 2025 році приніс до бюджету понад 14,4 млрд гривень. Це кошти, які сплатили нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Скільки отримав бюджет

Як підрахували у податковій, казна поповнилась на:

150,1 млн євро,

177,4 млн доларів США.

Хто сплатив найбільше

Найбільшими платниками податку залишаються провідні світові цифрові компанії: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.

Коло платників розширюється:

у 2025 році платниками ПДВ зареєструвалися 12 нових нерезидентів,

з початку 2026 року — ще 5 компаній,

загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.

«Всі електронні послуги, якими ми користуємося щодня, працюють на бюджет країни. Це кошти на захист країни, соціальні програми, відновлення», — наголосила Карнаух.

Нагадуємо: обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг в Україні перевищує суму, еквівалентну 1 млн гривень.

