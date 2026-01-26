Відбір нерухомості для доступного та соціального житла: що готують українцям Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity (HFH) розпочинає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку та громад.

Що планують

У межах проєкту планують:

визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла;

створити основу для інвестування в доступне та стале житло.

Про що йдеться

Проєкт базується на Законі № 4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

Йдеться про обстеження та оцінку об’єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка не використовуються та потенційно може бути переобладнана під житло.

Спільний проєкт передбачає з боку HFH проведення загальнонаціонального картографування та класифікацію об’єктів, які можуть бути реконструйовані або переобладнані.

Отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року.

За підсумками оцінки для відібраних об’єктів підготують комплексні інвестиційні пропозиції — з попередніми розрахунками витрат, варіантами реконструкції та планами реалізації.

«Житлова криза в Україні потребує швидких і водночас сталих рішень. Системний підхід до виявлення та переобладнання об’єктів нерухомості дозволяє не лише підтримати національну житлову реформу, а й запропонувати практичні, засновані на даних рішення для створення доступного житла. Досвід України у цьому процесі має потенціал стати цінним прикладом і сформувати моделі, актуальні далеко за її межами», — підкреслив старший директор програми Європа та Близький Схід, Наврозідіс Панагіотіс.

План реалізації проєкту (які області)

лютий-березень — відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60−70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській.

Також буде створено базу даних з географічними координатами, сумісну з цифрової інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

квітень-травень — підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10−15 відібраних об’єктів. Паралельно буде сформовано практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель у житло.

Нагадаємо, в Україні стартує масштабне оновлення житлового законодавства. Новий закон скасовує радянський Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду, які тривалий час не відповідали сучасним умовам. Про це йдеться у статті Finance.ua

Ключовим елементом нової житлової політики стане цифровізація. Вона має мінімізувати корупційні ризики та виключити «ручне керування» процесами. Передбачено створення єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Вона оцифрує всі квартирні черги та працюватиме як цифровий хаб, який об’єднає дані в одному середовищі й автоматично взаємодіятиме з іншими державними реєстрами.

Довідка Finance.ua:

Експерти проаналізували понад 10 тисяч житлових будинків, нанесених на мапу енергоефективності Києва за типами забудови та потенційними ознаками енергоефективності.

Згідно зі статистикою ЛУН від 19.01.2026 року, ціни на квартири на вторинному ринку зросли за рік у більшості регіонів України.

Зростання попиту і цін у 2025 році тільки розпалюють апетити продавців. Багато забудовників говорять про подорожчання нерухомості ще на 10−20% цього року, нібито, з об’єктивних причин.

