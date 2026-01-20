Які будинки в Києві найбільш енергоефективні (дослідження) Вчора 13:00 — Нерухомість

ЛУН проаналізував понад 10 тисяч житлових будинків

Експерти проаналізували понад 10 тисяч житлових будинків, нанесених на мапу енергоефективності Києва за типами забудови та потенційними ознаками енергоефективності.

Хрущовки та панельки

Найбільшу частку формує масова забудова другої половини ХХ століття. Майже п’ята частина будинків — це хрущовки, ще близько 18% — панельні багатоповерхівки 1970−90-х років різних серій (чеський проєкт, БПС, серії Т, КП, КС, КТ тощо).

Що впливає на втрату тепла

Тонкі панельні або цегляні стіни, не ізольовані стики між плитами, застарілі інженерні системи — усе це напряму впливає на втрати тепла.

Для мешканців це не означає автоматично «погане житло», але означає значно вищу залежність від стану конкретного будинку: утеплений фасад, замінені вікна та оновлені системи опалення можуть суттєво змінювати як рівень комфорту, так і витрати на тепло.

Цей фактор добре помітний і на вторинному ринку.

За даними ЛУН, квартири в хрущовках і панельних будинках у середньому коштують дешевше, ніж у новішій забудові — ринок враховує майбутні витрати на утримання й модернізацію.

Сталінки та дореволюційні будинки

Їх майже 19%. Масивні цегляні стіни створюють теплову інерцію, однак основні втрати енергії тут зазвичай пов’язані із відсутністю утеплення, старими вікнами, дахами та інженерними мережами.

Комфорт у таких будинках значною мірою залежить від того, чи проходив будинок модернізацію. Без оновлення інженерії та огороджувальних конструкцій витрати на опалення залишаються високими незалежно від товщини стін.

Попри це, саме сталінки й дореволюційна забудова демонструють одну з найвищих цін на вторинному ринку.

У цьому сегменті вартість формується передусім локацією та архітектурними характеристиками, а не енергоефективністю як такою.

Гостинки

Це близько 5% будинків. Це малогабаритне житло, яке спочатку проєктували як тимчасове. Низька енергоефективність у багатьох випадках закладена конструктивно, тому навіть після часткових оновлень потенціал зниження витрат тут обмежений.

Група спецпроєктів

Житло яке почали будувати в кінці 80-х за індивідуальними проєктами в радянському союзі, на відміну від типових проєктів, а також новобудови, які становлять близько 20% житлових будинків Києва.

Це новіші будинки, де частіше використовували сучасні матеріали, утеплення та інженерні рішення. Саме серед них найчастіше трапляються будинки з ознаками високої або середньої енергоефективності.

Це відображається і в цінах: квартири у спецпроєктах і новішій забудові в середньому дорожчі, навіть у межах схожих районів. Енергоефективність у цьому випадку стає одним із факторів, які ринок закладає у вартість житла.

Висновки

У підсумку аналіз показує: приблизно кожен 5 житловий будинок у Києві сьогодні має ознаки енергоефективності або наближається до сучасних стандартів.

В інших типах забудови ключову роль відіграє не рік зведення, а стан будинку та обсяг проведених оновлень.

ЛУН проаналізував будинки, які нанесені на мапу енергоефективності, та розподіл рівнів енергоефективності є орієнтовним.

