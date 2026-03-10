0 800 307 555
Скільки коштує однокімнатна квартира у регіонах України — дані за лютий (інфографіка)

Нерухомість
26
Ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України
У лютому кількість оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях.
Про це свідчать дані дослідження Dim.ria.
Найбільше нових оголошень з’явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській (-1%) та Сумській (-1%) областях.

Ціни

Ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України.
У лютому найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) та Черкаській (+11%) областях. В інших регіонах ціни здебільшого залишились такими ж, як у січні.
Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області — $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у лютому становить $89 тис.
Середня вартість однокімнатної квартири у лютому 2026 року у співвідношенні до січня 2026 року:
  • м. Київ — 89 000 $, +2%;
  • Львівська область — 73 200 $, без змін;
  • Закарпатська область — 73 000 $, +4%;
  • Івано-Франківська область — 65 000 $, без змін;
  • Рівненська область — 62 000 $, без змін;
  • Волинська область — 52 000 $, +4%;
  • Вінницька область — 51 500 $, без змін;
  • Тернопільська область — 51 000 $, +12%;
  • Чернівецька область — 50 000 $, без змін;
  • Черкаська область — 50 000 $, +11%;
  • Одеська область — 47 500 $, +3%;
  • Житомирська область — 46 900 $, без змін;
  • Київська область — 42 000 $, без змін;
  • Хмельницька область — 40 000 $, без змін;
  • Полтавська область — 36 000 $, — 2%;
  • Дніпропетровська область — 35 000 $, -3%;
  • Чернігівська область — 34 000 $, -4%;
  • Харківська область — 24 000 $, без змін;
  • Сумська область — 23 000 $, +21%;
  • Кіровоградська область — 22 000 $, -8%;
  • Миколаївська область — 19 000 $, без змін;
  • Херсонська область — 17 000 $, без змін;
  • Запорізька область — 16 000 $, без змін.
Порівняння середньої вартості однокімнатної квартири: лютий 2026 до лютого 2025
Порівняння середньої вартості однокімнатної квартири: лютий 2026 до лютого 2025, dom.ria.com

Найдорожчі та найдешевші райони Києва

Якщо аналізувати столицю детальніше, то найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість у лютому становила $49,5 тис.
Середня вартість квартири на вторинному ринку в Києві
Середня вартість квартири на вторинному ринку в Києві, dom.ria.com

Попит

У лютому попит на вторинне житло продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше — у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській (+16%) та Миколаївській (+16%) областях.
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та попитом у Тернопільській області: у середньому на 1 оголошення припадає 4,4 шукачів.
Попит на вторинне житло
Попит на вторинне житло, dom.ria.com
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що в 2025 році активність на вторинному ринку житла зросла приблизно на 15%. Загалом українці придбали 205,3 тис. квартир та будинків — це на 26,9 тис. більше, ніж роком раніше. У столиці за 2025 рік уклали 34,8 тис. угод купівлі квартир (на 2% більше, ніж роком раніше). Водночас у Київській області попит зріс значно швидше — на 24%, до 17,4 тис. операцій.
На тлі енергокризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився приблизно на 40%. У постраждалих будинках можлива корекція цін у межах 5−15%, однак ріелтори не фіксують масового здешевлення — ринок перейшов у режим паузи та вибіркових угод.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
