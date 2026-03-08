0 800 307 555
Попит на вторинному ринку нерухомості зріс на 15% за рік: де купують житло найактивніше (інфографіка)

Нерухомість
269
Ринок вторинної нерухомості оживає
Ринок вторинної нерухомості оживає, Фото: freepik
У 2025 році активність на вторинному ринку житла зросла приблизно на 15%. Загалом українці придбали 205,3 тис. квартир та будинків — це на 26,9 тис. більше, ніж роком раніше.
Про це свідчать дані ЛУН.

Лідери за кількістю угод

Найбільша активність спостерігалася у столичному регіоні. Київ разом із областю забезпечили 24,5% всіх угод з продажу житла.
Аналітики зазначають, хоча в 2024 році частка Києва та області сягала майже 27%, кількість купленого за рік житла у столичному регіоні має позитивну динаміку.
У столиці за 2025 рік уклали 34,8 тис. угод купівлі квартир (на 2% більше, ніж роком раніше). Водночас у Київській області попит зріс значно швидше — на 24%, до 17,4 тис. операцій.
Продаж квартир та будинків
Продаж квартир та будинків, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Що відбувається з іпотекою

Загалом по країні кількість іпотечних договорів зменшилася на 5%. Якщо у 2024 році було укладено 12,1 тис. таких угод, то у 2025 році — близько 11,6 тис.
Проте в столиці бачимо протилежну тенденцію: кількість іпотечних договорів, укладених щодо столичного житла збільшилась майже на 8%.
Натомість у Київській області відбувся справжній «обвал» кількості укладання таких договорів — з 1183 до 816, тобто майже на третину.

Де найбільше здали квартир 2025 році

До цього Finance.ua зазначав, що в Україні обсяги введеного в експлуатацію нового житла за підсумками 2025 року зменшилися на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 9,55 млн кв. м.
За підсумками 2025 року, найбільше житла введено в Київській області — 1,99 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше за показник попереднього року.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьВторинний ринок
