Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка) Вчора 13:00 — Нерухомість

Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка)

В Україні обсяги введеного в експлуатацію нового житла за підсумками 2025 року зменшилися на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 9,55 млн кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає «Інтерфакс-Україна».

За підсумками 2025 року найбільше житла введено в Київській області — 1,99 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше за показник попереднього року.

У Києві торік в експлуатацію введено 1,19 млн кв. м житла (-15,6%), або 18,3 тис. квартир.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2025 році крім Одеської області зафіксовано також у Миколаївській — на 51,6% відносно 2024 року, до 51 тис. кв. м (556 квартир), Харківській — «плюс» 41,7%, до 247,7 тис. кв. м (3,1 тис. квартир).

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 117,5 тис. квартир, що на 0,7% більше ніж 2024 року.

Раніше ми писали , як свідчать результати спільного дослідження ЛУН та NV Бізнес, на ринку з’явився 231 новий житловий комплекс, що на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільша активність девелоперів спостерігалася у столичному регіоні. У Києві стартували продажі у 20 нових житлових комплексах, а в передмісті столиці у 29 нових проєктах.

Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові. Також раніше йшлося , що вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди.Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові.

Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.

малодоступною, а іпотека — вибірково доступною. Водночас ринок житла в Україні формально живий — угоди укладаються, ціни змінюються, іпотека працює. Проте для більшості родин купівля власної оселі без позики залишається

За даними НБУ, у І-III кварталах 2025 року укладено 238 тис. угод купівлі-продажу житла — це лише на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найактивнішими залишаються Київ і Київська область (19,1 тис. та 17 тис. угод відповідно), а також Дніпропетровська й Харківська області (16,8 тис. та 14 тис.).

Частка новобудов у загальному обсязі угод зростає переважно у західних регіонах. В інших областях попит стримується безпековими ризиками та невідповідністю між цінами і очікуваннями покупців.

За дев’ять місяців 2025 року внаслідок повітряних атак пошкоджено удвічі більше житла, ніж за аналогічний період 2024 року. Це напряму впливає на настрої покупців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.