0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка)

Нерухомість
184
Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка)
Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка)
В Україні обсяги введеного в експлуатацію нового житла за підсумками 2025 року зменшилися на 2,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 9,55 млн кв. м.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає «Інтерфакс-Україна».
За підсумками 2025 року найбільше житла введено в Київській області — 1,99 млн кв. м (22,5 тис. квартир), що на 2,3% більше за показник попереднього року.
Де найбільше здали квартир 2025 році (інфографіка)
У Києві торік в експлуатацію введено 1,19 млн кв. м житла (-15,6%), або 18,3 тис. квартир.
За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2025 році крім Одеської області зафіксовано також у Миколаївській — на 51,6% відносно 2024 року, до 51 тис. кв. м (556 квартир), Харківській — «плюс» 41,7%, до 247,7 тис. кв. м (3,1 тис. квартир).
Читайте також
Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 117,5 тис. квартир, що на 0,7% більше ніж 2024 року.
Раніше ми писали, як свідчать результати спільного дослідження ЛУН та NV Бізнес, на ринку з’явився 231 новий житловий комплекс, що на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільша активність девелоперів спостерігалася у столичному регіоні. У Києві стартували продажі у 20 нових житлових комплексах, а в передмісті столиці у 29 нових проєктах.
Також раніше йшлося, що вісім громад пройшли перший етап оцінки в рамках експериментального проєкту зі створення муніципального (соціального) житла для оренди. Проєкт передбачає будівництво житла, що залишатиметься у власності громад і здаватиметься в оренду за цінами нижчими за ринкові.
Участь у проєкті передбачає також фінансову відповідальність громад, зокрема їхню здатність обслуговувати кредит.
Водночас ринок житла в Україні формально живий — угоди укладаються, ціни змінюються, іпотека працює. Проте для більшості родин купівля власної оселі без позики залишається малодоступною, а іпотека — вибірково доступною.
За даними НБУ, у І-III кварталах 2025 року укладено 238 тис. угод купівлі-продажу житла — це лише на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Найактивнішими залишаються Київ і Київська область (19,1 тис. та 17 тис. угод відповідно), а також Дніпропетровська й Харківська області (16,8 тис. та 14 тис.).
Частка новобудов у загальному обсязі угод зростає переважно у західних регіонах. В інших областях попит стримується безпековими ризиками та невідповідністю між цінами і очікуваннями покупців.
За дев’ять місяців 2025 року внаслідок повітряних атак пошкоджено удвічі більше житла, ніж за аналогічний період 2024 року. Це напряму впливає на настрої покупців.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems