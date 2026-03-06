0 800 307 555
Де в Україні найбільше вводять житла — дослідження

Нерухомість
У 2025 році на ринку з’явився 231 новий житловий комплекс
У 2025 році девелопери ввели в експлуатацію близько 61 тисячі квартир, що на 8−9% менше, ніж роком раніше.
Про це свідчать результати спільного дослідження ЛУН та NV Бізнес.
На ринку з’явився 231 новий житловий комплекс, що на 16% більше, ніж у 2024 році.
«У 2025 році девелопери запустили на 16% більше нових ЖК, ніж у 2024-му. Найбільшу динаміку показав київський регіон, де стартували 20 нових комплексів, що в три рази більше в порівнянні з попереднім роком, тоді як в області запустилось 29 ЖК, що в півтора рази більше ніж у 2024му», — прокоментувала результати дослідження керівниця відділу по роботі з забудовниками ЛУН Олена Унанян.

Найбільша активність у Київському регіоні

Найбільша активність девелоперів спостерігалася у столичному регіоні. У Києві стартували продажі у 20 нових житлових комплексах, а в передмісті столиці у 29 нових проєктах.
Загалом у Київському регіоні було введено на 9% більше квартир, ніж у 2024 році. Водночас динаміка між містом і областю суттєво відрізнялася.
У самому Києві кількість зданих квартир зменшилася на 2%, тоді як у Київській області зросла на 24%. У результаті на столичний регіон припало близько 40% усіх введених квартир у країні.
Рейтинг забудовників у Києві
Рейтинг забудовників у Києві, lun.ua

Ситуація у Львові та Одесі

Львів залишається другим за обсягами введеного житла регіоном. У 2025 році тут було здано на 16% менше квартир, ніж роком раніше. Частка міста у загальноукраїнському ринку становила 12% проти 13% у 2024 році.
Рейтинг забудовників у Львові
Рейтинг забудовників у Львові, lun.ua
На третьому місці за обсягами введеного житла перебуває Одеський регіон. Його частка становила близько 9% від загального обсягу введеного житла, тоді як роком раніше — близько 10%.
У самому місті Одеса кількість зданих квартир зросла на 13%, тоді як в області вона скоротилася на 62%.
Рейтинг забудовників в Одесі
Рейтинг забудовників в Одесі, lun.ua

Динаміка в інших регіонах

Серед інших міст різну динаміку показали:
  • Івано-Франківськ — зниження обсягів введення житла приблизно на 25%;
  • Вінниця — зростання на 45%;
  • найбільш помітну динаміку показав Ужгород: обсяги введення житла тут зросли майже вдвічі, хоча загальна частка міста на ринку поки що становить близько 4% (проти 2% роком раніше).
В Ужгороді кількість зданих квартир зросла на 30%, а в області — у 6,5 раза. Загалом у регіоні було введено понад 1200 квартир.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
