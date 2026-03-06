Купівля хати в селі: на що звернути увагу, щоб не втратити гроші Вчора 09:04 — Нерухомість

Хатини у селі

Багато українців останнім часом замислюються про життя за містом і купівлю власного будинку в селі. Низькі ціни, тиша та природа виглядають привабливо, однак така покупка має чимало нюансів. Якщо не перевірити документи, стан будинку або комунікації, навіть гарна на вигляд оселя може перетворитися на джерело великих витрат і юридичних проблем.

Про це йдеться в матеріалі « Мінфіну ». Перед покупкою експерти радять ретельно оцінити не лише сам будинок, а й умови життя в населеному пункті.

Локація та інфраструктура

Перш за все варто оцінити, наскільки зручним буде життя в обраному селі. Навіть якщо будинок приваблює ціною або краєвидами, важливо зрозуміти, чи є поруч базові послуги та інфраструктура.

Зокрема, варто звернути увагу на:

відстань до найближчого міста або районного центру;

наявність лікарні, аптеки та школи;

роботу поштових операторів;

стан доріг і транспортне сполучення.

У деяких селах громадський транспорт курсує лише кілька разів на день, тому для постійного проживання автомобіль фактично стає необхідністю.

Технічний стан будинку

Під час огляду важливо оцінювати не лише зовнішній вигляд будинку, а й його реальний технічний стан. Старі сільські хати часто можуть приховувати проблеми, які проявляються вже після заселення.

Перед купівлею варто перевірити:

фундамент — чи немає тріщин або просідання;

стан даху та перекриттів;

якість стін і утеплення;

стан вікон і дверей;

наявність вологи або цвілі.

Особливу увагу потрібно звернути на тепловтрати. У старих будинках значна частина тепла може виходити через неутеплений дах або старі вікна, що означає вищі витрати на опалення взимку.

Комунікації та опалення

Один із ключових аспектів — стан комунікацій, адже в селах вони можуть суттєво відрізнятися від міських умов.

Перед купівлею потрібно перевірити:

електропостачання — чи справна проводка, який лічильник встановлено та яку потужність виділено для будинку;

опалення — чим обігрівається оселя: газом, піччю, твердопаливним котлом або електрикою, а також чи є резервний варіант;

газопостачання — якщо будинок підключений до газу, варто переконатися, що підключення офіційне;

водопостачання — у селах вода часто подається зі свердловини або криниці, тому важливо перевірити її якість, глибину свердловини та стан насоса.

Документи на будинок

Юридична перевірка нерухомості — один із найважливіших етапів купівлі. Потрібно переконатися, що право власності оформлене належним чином.

Варто перевірити:

наявність технічного паспорта;

реєстрацію права власності у державному реєстрі;

відповідність фактичного планування документам;

законність усіх прибудов і господарських споруд.

Дані про нерухомість мають бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо реєстрація проводилася раніше, підтвердженням можуть бути документи Бюро технічної інвентаризації.

Документи на землю

Окремо потрібно перевірити земельну ділянку, на якій розташований будинок. Важливо, щоб вона мала:

кадастровий номер;

визначене цільове призначення;

чітко встановлені межі;

оформлене право власності.

Без кадастрового номера або актуальних документів оформлення угоди може затягнутися на тривалий час.

Сусіди та громада

У селах важливу роль відіграє спільнота. Сусіди можуть допомогти з ремонтом, порадити майстра або підтримати в складній ситуації.

Тому перед покупкою варто поспілкуватися з місцевими жителями та оцінити атмосферу в громаді.

Природні умови

Не менш важливими є природні фактори, які можуть впливати на комфорт проживання.

Наприклад:

у низинах можливі підтоплення підвалів;

у вітряних районах зростають тепловтрати;

у лісистих місцевостях більше комах.

Саме тому перед купівлею будинку в селі варто врахувати не лише ціну та вигляд оселі, а й усі умови проживання — від документів до природних особливостей місцевості.

у 2025 році у середньому, щоб придбати приватний будинок, доводилося віддати $67 000. Найдорожче обходилася купівля будинку у Києві, Львові, Ужгороді, Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Натомість найбільш доступні пропозиції — у Запоріжжі та Чернігові.

