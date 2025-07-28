Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)

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Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)
Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)
За перше півріччя 2025 року медіанна вартість приватних будинків на вторинці в Україні зросла на 12%. У середньому, щоб придбати приватний будинок, доведеться віддати $67 000. Найдорожче наразі обійдеться купівля будинку у Києві, Львові, Ужгороді, Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Натомість найбільш доступні пропозиції — у Запоріжжі та Чернігові.
Про це йдеться в огляді ринку від OLX.
У червні ринок купівлі-продажу приватних будинків продовжує активізуватися: кількість оголошень зросла в усіх сегментах, проте найчастіше продають дуплекси (+36% до кількості оголошень).
Медіанні ціни за типом будинку (вторинний ринок):
  • дуплекс — $106 999:
  • будинок — $64 000:
  • таунхаус — $80 000.
Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)

Ціни на приватні будинки по Україні

Найбільше за пів року зросли ціни у столиці (+18%). А ось подешевшання приватних будинків зафіксовано у більшості східних та південних обласних центрі, зокрема: Чернігів -17%; Харків -12%; Запоріжжя -10%.
Найвища вартість купівлі будинку — у Києві $234 000, Львові $185 000 та Ужгороді $165 000.
Де найдешевші приватні будинки по Україні (за середніми цінами):
  • Чернігів — $20 000;
  • Запоріжжя — $28 190;
  • Херсон — $36 750;
  • Полтава — $43 000
  • Дніпро — $43 900;
  • Кропивницький — $45 250.
Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)
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Що з орендою будинків

Від початку року українці все частіше почали цікавитися довгостроковою орендою приватних будинків — на 1 оголошення припадає 13 відгуків. Через попит зростають і ціни: медіанна ціна збільшилась на 64%.
Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)
Найбільше вартість оренди будинку зросла у Миколаєві — на 50% та Одесі — на 45%. Натомість ціни на оренду будинків просіли в Хмельницькому, де медіанна ціна впала на 50%, та Івано-Франківську (-25%).
Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)
Найдорожче орендувати приватні будинки у столиці, де за місяць просять у середньому майже 100 000 грн. Удвічі дешевше оренда будинку обійдеться в Одесі — 54 011 грн/міс.
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До п’ятірки найдорожчих також увійшли кілька міст на заході України:
  • Ужгород — 41 629 грн/міс.;
  • Чернівці — 32 952 грн/міс.;
  • Львів — 29 642 грн/міс.
Водночас у прифронтових Херсоні та Одесі медіанна ціна місячної оренди становить 4500 грн та 7 499 грн відповідно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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