Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Нерухомість

Скільки коштують приватні будинки в Україні — купівля та оренда (інфографіка)

За перше півріччя 2025 року медіанна вартість приватних будинків на вторинці в Україні зросла на 12%. У середньому, щоб придбати приватний будинок, доведеться віддати $67 000. Найдорожче наразі обійдеться купівля будинку у Києві, Львові, Ужгороді, Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Натомість найбільш доступні пропозиції — у Запоріжжі та Чернігові.

У червні ринок купівлі-продажу приватних будинків продовжує активізуватися: кількість оголошень зросла в усіх сегментах, проте найчастіше продають дуплекси (+36% до кількості оголошень).

Медіанні ціни за типом будинку (вторинний ринок):

дуплекс — $106 999:

будинок — $64 000:

таунхаус — $80 000.

Ціни на приватні будинки по Україні

Найбільше за пів року зросли ціни у столиці (+18%). А ось подешевшання приватних будинків зафіксовано у більшості східних та південних обласних центрі, зокрема: Чернігів -17%; Харків -12%; Запоріжжя -10%.

Найвища вартість купівлі будинку — у Києві $234 000, Львові $185 000 та Ужгороді $165 000.

Де найдешевші приватні будинки по Україні (за середніми цінами):

Чернігів — $20 000;

Запоріжжя — $28 190;

Херсон — $36 750;

Полтава — $43 000

Дніпро — $43 900;

Кропивницький — $45 250.

Читайте також Де в Україні дешевшають квартири від забудовників

Що з орендою будинків

Від початку року українці все частіше почали цікавитися довгостроковою орендою приватних будинків — на 1 оголошення припадає 13 відгуків. Через попит зростають і ціни: медіанна ціна збільшилась на 64%.

Найбільше вартість оренди будинку зросла у Миколаєві — на 50% та Одесі — на 45%. Натомість ціни на оренду будинків просіли в Хмельницькому, де медіанна ціна впала на 50%, та Івано-Франківську (-25%).

Найдорожче орендувати приватні будинки у столиці, де за місяць просять у середньому майже 100 000 грн. Удвічі дешевше оренда будинку обійдеться в Одесі — 54 011 грн/міс.

До п’ятірки найдорожчих також увійшли кілька міст на заході України:

Ужгород — 41 629 грн/міс.;

Чернівці — 32 952 грн/міс.;

Львів — 29 642 грн/міс.

Водночас у прифронтових Херсоні та Одесі медіанна ціна місячної оренди становить 4500 грн та 7 499 грн відповідно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.