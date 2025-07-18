Нерухомість: попит змістився у столичне передмістя (що обирають покупці) — Finance.ua

Нерухомість: попит змістився у столичне передмістя (що обирають покупці) Сьогодні 12:03 — Нерухомість

Нерухомість: попит змістився у столичне передмістя (що обирають покупці)

Нині покупці шукають не тільки комфортні квартири із функціональною інфраструктурою, а й оцінюють рівень безпеки.

Про це пише « Мінфін », який запитав у рієлторів і юристів, як обрати квартиру неподалік від столиці.

Столичне передмістя: які райони обирають покупці

За словами столичної рієлторки Ірини Луханіної, потенційних покупців зараз найбільше цікавить житло таких напрямках:

Лісники — 12 кілометрів від Києва,

Ходосівка, Нова Ходосівка — 17−20 кілометрів,

Стара Обухівська траса/Конча-Заспа — 20−25 кілометрів,

Софіївська Борщагівка — 7 кілометрів,

Петропавлівська Борщагівка — 8 кілометрів,

Ірпінь — 10−12 кілометрів,

Буча — 15 кілометрів,

Гостомель — 18 кілометрів,

Чабани — 10 кілометрів,

Гатне — 8 кілометрів,

Новосілки — 11 кілометрів.

Такі уподобання можна пояснити як логістичними та інфраструктурними перевагами вказаних напрямків, так і чинником безпеки. У деяких селах та містечках передмістя в години повітряних тривог значно тихіше, ніж у самому Києві (це, зокрема, стосується населених пунктів в Обухівському напрямку).

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Найпопулярніші напрямки:

Західний (Ірпінь, Буча, Ворзель), який наразі активно відновлюється та відбудовується після бойових дій, приваблює близькістю до лісу та природи.

Південний (Вишневе, Софіївська та Петропавлівська Борщагівки), де серед основних переваг: близькість до столиці, розвинена транспортна й комерційні інфраструктури.

Північно-східний (Бровари, Княжичі) з хорошим транспортним сполученням із столицею, великим вибором якісних новобудов доступного цінового сегмента та природою поруч. Також набувають популярності Білогородка, Гатне та Щасливе, які приваблюють великим вибором пропозицій котеджів та таунхаусів.

Рішення про придбання житла у передмісті покупці зараз ухвалюють швидко, бо на ринку відчувається дефіцит якісних проектів.

Квартири у передмісті купують переважно для власного проживання, але зустрічається й інвестиційний попит, особливо у проєктах на низьких стадіях будівництва. Нині навіть активніше купують в передмісті, ніж у столиці. кажуть фахівці

Яке житло в передмісті найзатребуваніше

На першому місці у покупців — питання безпеки, залишаються у фокусі уваги якість новобудови та локація.

«Монолітно-каркасна технологія будівництва лідирує, адже на тлі ракетно-шахедних обстрілів довела свою безпечність та надійність. Покупці звертають увагу й на якість будматеріалів, їхні характеристики та склад.

Наприклад, часто цікавляться якістю віконних конструкцій, які повинні мати гарний рівень звукоізоляції та надійну фурнітуру. Крім того, мають попит проєкти з гарним сполученням зі столицею, тобто розташовані неподалік транспортних розв’язок та забезпечені достатньою кількістю громадського транспорту.

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Побутує думка, що покупці сьогодні воліють обирати лише низькі поверхи висотних будинків й загалом розглядають тільки низьку забудову, але наші експерти з продажів мають зворотний досвід. Щодня наші колеги спілкуються з десятками покупців, які розглядають абсолютно різні поверхи, серед яких і найвищі", — пояснила Міхальова.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який має реформувати правила оренди, іпотеки та квартирних черг. Йдеться про документ № 12377 «Про основні засади житлової політики», завдяки якому має стартувати масштабна житлова реформа в Україні.

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

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