Ще одна країна заблокувала росіянам купівлю нерухомості

Нерухомість
У Міністерстві оборони Фінляндії заблокували 11 угод із придбання нерухомості громадянами третіх країн, серед яких були й громадяни росії.
Очільник оборонного відомства Антті Хяккянен відмовив у погодженні запитів на купівлю нерухомості громадянами росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану.
Йшлося про різні типи об’єктів — від житлових і дачних будинків до приміщень для ведення бізнесу.
«Нерухомість — це один зі шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо придбання нерухомості, які, за нашою оцінкою, можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань і потенційно ускладнювати організацію національної оборони», — зазначив Хяккянен.
Раніше йшлося про те, що Фінляндія долучається до програми PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.
Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems