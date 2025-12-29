Яка ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні (інфографіка)
Як свідчить інфографіка ОLХ, майже у усіх великих містах України переписали вартість оренди 1-кімнатних квартир.
Найбільше здорожчала оренда в Одесі та Харкові.
За листопад вартість винайму житла зросла одразу на 25%, до 10 000 і 5 000 грн відповідно.
В 3 містах ціни зросли на 15%:
- Івано-Франківськ
- Чернігів
- Кропивницький
В Ужгороді здорожчання склало 12%. У Житомирі — 11%.
У Вінниці та Сумах ціни зросли на 9%.
- У Києві — на 7%
- Полтаві — 6%
- Тернополі та Львові — 5%
- Чернівцях — 2%
Здешевшав ж винайм таких квартир лише у 2-х містах. Це:
- Миколаїв — на 20%
- Луцьк — на 4%
Ціни в регіонах
Зняти 1-кімнатну квартиру в Україні можна за ціною від 3 500 до 18 933 грн.
Найдорожча оренда:
- в Ужгороді — 18 933 грн
- Львові — середні 17 807 грн
- Києві — 16 000 грн
- Івано-Франківську — 14 725 грн
- Луцьку — 13 000 грн
Найдешевша:
- у Херсоні- 3 500 грн
- Запоріжжя, Харків — по 5 000 грн
- Суми — 6 000 грн
- Чернігів — 6 500 грн
Нещодавно писали, що попри війну, ціни на квартири в столиці зростають як у сегменті купівлі, так і в оренді, а попит утримується на відносно високому рівні. За оцінками експертів, у 2026 році ця тенденція збережеться: подорожчання очікується помірне, без різких стрибків, але стабільне.
За словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році подорожчає як первинний ринок, так і оренда. Зростання цін він називає закономірним результатом кількох ключових факторів, що накопичилися за роки війни.
У 2026 році в Києві очікується зростання цін на первинному ринку на 8−15%. Це не буде різке подорожчання, але фактори, що штовхають ціни вгору, залишаються актуальними.
Експерт наголошує: зниження цін від забудовника — часто ознака фінансових проблем компанії, а не вигідна пропозиція.
