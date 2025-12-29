Яка ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Яка ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні (інфографіка)

Як свідчить інфографіка ОLХ, майже у усіх великих містах України переписали вартість оренди 1-кімнатних квартир.

Найбільше здорожчала оренда в Одесі та Харкові.

За листопад вартість винайму житла зросла одразу на 25%, до 10 000 і 5 000 грн відповідно.

В 3 містах ціни зросли на 15%:

Івано-Франківськ

Чернігів

Кропивницький

В Ужгороді здорожчання склало 12%. У Житомирі — 11%.

У Вінниці та Сумах ціни зросли на 9%.

У Києві — на 7%

Полтаві — 6%

Тернополі та Львові — 5%

Чернівцях — 2%

Здешевшав ж винайм таких квартир лише у 2-х містах. Це:

Миколаїв — на 20%

Луцьк — на 4%

Ціни в регіонах

Зняти 1-кімнатну квартиру в Україні можна за ціною від 3 500 до 18 933 грн.

Найдорожча оренда:

в Ужгороді — 18 933 грн

Львові — середні 17 807 грн

Києві — 16 000 грн

Івано-Франківську — 14 725 грн

Луцьку — 13 000 грн

Найдешевша:

у Херсоні- 3 500 грн

Запоріжжя, Харків — по 5 000 грн

Суми — 6 000 грн

Чернігів — 6 500 грн

Нещодавно писали , що попри війну, ціни на квартири в столиці зростають як у сегменті купівлі, так і в оренді, а попит утримується на відносно високому рівні. За оцінками експертів, у 2026 році ця тенденція збережеться: подорожчання очікується помірне, без різких стрибків, але стабільне.

За словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році подорожчає як первинний ринок, так і оренда. Зростання цін він називає закономірним результатом кількох ключових факторів, що накопичилися за роки війни.

У 2026 році в Києві очікується зростання цін на первинному ринку на 8−15%. Це не буде різке подорожчання, але фактори, що штовхають ціни вгору, залишаються актуальними.

Експерт наголошує: зниження цін від забудовника — часто ознака фінансових проблем компанії, а не вигідна пропозиція.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.