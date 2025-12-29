0 800 307 555
укр
Яка ціна оренди 1-кімнатних квартир в Україні (інфографіка)

Нерухомість
24
Як свідчить інфографіка ОLХ, майже у усіх великих містах України переписали вартість оренди 1-кімнатних квартир.
Найбільше здорожчала оренда в Одесі та Харкові.
За листопад вартість винайму житла зросла одразу на 25%, до 10 000 і 5 000 грн відповідно.
В 3 містах ціни зросли на 15%:
  • Івано-Франківськ
  • Чернігів
  • Кропивницький
В Ужгороді здорожчання склало 12%. У Житомирі — 11%.
У Вінниці та Сумах ціни зросли на 9%.
  • У Києві — на 7%
  • Полтаві — 6%
  • Тернополі та Львові — 5%
  • Чернівцях — 2%
Здешевшав ж винайм таких квартир лише у 2-х містах. Це:
  • Миколаїв — на 20%
  • Луцьк — на 4%

Ціни в регіонах

Зняти 1-кімнатну квартиру в Україні можна за ціною від 3 500 до 18 933 грн.
Найдорожча оренда:
  • в Ужгороді — 18 933 грн
  • Львові — середні 17 807 грн
  • Києві — 16 000 грн
  • Івано-Франківську — 14 725 грн
  • Луцьку — 13 000 грн
Найдешевша:
  • у Херсоні- 3 500 грн
  • Запоріжжя, Харків — по 5 000 грн
  • Суми — 6 000 грн
  • Чернігів — 6 500 грн
Нещодавно писали, що попри війну, ціни на квартири в столиці зростають як у сегменті купівлі, так і в оренді, а попит утримується на відносно високому рівні. За оцінками експертів, у 2026 році ця тенденція збережеться: подорожчання очікується помірне, без різких стрибків, але стабільне.
За словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році подорожчає як первинний ринок, так і оренда. Зростання цін він називає закономірним результатом кількох ключових факторів, що накопичилися за роки війни.
У 2026 році в Києві очікується зростання цін на первинному ринку на 8−15%. Це не буде різке подорожчання, але фактори, що штовхають ціни вгору, залишаються актуальними.
Експерт наголошує: зниження цін від забудовника — часто ознака фінансових проблем компанії, а не вигідна пропозиція.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираЦіни на квартири
