У 2026 році ціни на житло в Києві зростуть ще на 8−15% Сьогодні 20:47 — Нерухомість

У 2026 році ціни на житло в Києві зростуть ще на 8−15%

Попри війну, ціни на квартири в столиці зростають як у сегменті купівлі, так і в оренді, а попит утримується на відносно високому рівні. За оцінками експертів, у 2026 році ця тенденція збережеться: подорожчання очікується помірне, без різких стрибків, але стабільне.

За словами рієлтора Олександра Бойка, у 2026 році подорожчає як первинний ринок, так і оренда. Зростання цін він називає закономірним результатом кількох ключових факторів, що накопичилися за роки війни.

Що впливає на подорожчання столичної нерухомості

1. Зростання собівартості будівництва

Будматеріали подорожчали на 35−45%, логістика ускладнилася й подорожчала, а нові вимоги до безпеки — укриття, резервне електроживлення — помітно збільшують кошторис.

2. Дефіцит кадрів

Багато кваліфікованих будівельників мобілізовані або виїхали за кордон. Це підвищує зарплати в галузі та уповільнює реалізацію проєктів.

3. Обмежена пропозиція на тлі високого попиту

Нових проєктів виходить менше, ніж до війни. Попит же концентрується на готовому житлі та будинках на фінальних етапах будівництва — це автоматично розігріває ціни.

4. Вплив курсу долара і інфляції

Девелопери традиційно прив’язують ціни до долара. Будь-які валютні коливання та загальна інфляція тиснуть на ринок.

Прогноз на 2026 рік

За оцінкою Бойка, у 2026 році в Києві очікується зростання цін на первинному ринку на 8−15%. Це не буде різке подорожчання, але фактори, що штовхають ціни вгору, залишаються актуальними.

Експерт наголошує: зниження цін від забудовника — часто ознака фінансових проблем компанії, а не вигідна пропозиція.

Щодо оренди, у 2026 році прогнозується повернення до зростання на 5−10%, що пов’язано з відновленням економічної активності в столиці.

Скільки коштує купити квартиру в Києві

На первинному ринку Києва середня ціна квадратного метра становить $1 311 (близько 54,2 тис. грн). Вартість суттєво відрізняється залежно від класу житла:

Економ-клас — $980/кв.м;

Комфорт-клас — $1 120/кв.м;

Бізнес-клас — $1 740/кв.м;

Преміум — $3 220/кв.м.

За даними ЛУН, у середньому:

1-кімнатна квартира — $66 500;

2-кімнатна — $105 000;

3-кімнатна — $150 000.

На вторинному ринку ситуація інша — середній квадрат коштує $1 622, що вище за новобудови. Це пояснюється готовністю житла, інфраструктурою та меншими ризиками для покупця.

Скільки коштує орендувати житло в Києві

Після стрибка у 2024 році, коли оренда «однушок» зросла на 23%, а «двушок» — на 50%, наприкінці 2025 року відбулася невелика корекція.

Середні актуальні ціни:

1-кімнатна — 16 000−17 000 грн (-16% за півроку)

2-кімнатна — 23 000 грн (-21%)

3-кімнатна — 40 000 грн (-14%)

Наймасовіший сегмент — недорогі «однушки» без ремонту або у віддалених районах — у середньому коштують приблизно 12 000 грн.

Раніше ми повідомляли , що найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, де за рік ціни зросли на 12%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.