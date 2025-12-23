0 800 307 555
Де вигідніше орендувати квартири та будинки — ціни по Україні (інфографіка)

Нерухомість
54
Житлова нерухомість, що здається в оренду, стикнулася зі зниженням попиту та зростанням цін. Аналітики фіксують ключовий тренд — дефіцит пропозиції та зростання ролі автономності житла.
Про це свідчить підсумкова аналітика від OLX.Нерухомість. Розповідаємо про динаміку цін у цих сегментах.

Довгострокова оренда квартир

У сегменті довгострокової оренди квартир у 2025 році і попит, і пропозиція по Україні зменшилися на 3% у річному вимірі. Водночас медіанна вартість оренди зросла на 8%.
Найбільше подорожчали трикімнатні квартири — на 21%.
Серед однокімнатних найбільше зростання цін зафіксовано в Одесі та Харкові — по +25%. Натомість у Дніпрі, Запоріжжі, Рівному та Хмельницькому ціни залишилися на рівні 2024 року, а зниження відбулося лише у Луцьку (-4%).
Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород, де за рік ціни зросли на 12%.
Натомість найдешевше орендувати однокімнатну квартиру, згідно з даними OLX. Нерухомість, у таких містах:
  • Херсон — 3 500 грн на місяць;
  • Харків та Запоріжжя — 5 000 грн;
  • Миколаїв та Суми — 6 000 грн;
  • Чернігів — 6 500 грн.
Довгострокова оренда будинків

Сегмент оренди приватних будинків у 2025 році продемонстрував протилежну динаміку. Попит зріс на 19%, а середня кількість відгуків на одне оголошення сягнула 12 — один із найвищих показників на ринку.
Пропозиція водночас скоротилася на 11%, що призвело до зростання медіанної вартості оренди будинків по Україні на 13%.
Найдешевша медіанна вартість оренди приватних будинків у таких містах:
  • Херсон - 5 500 грн за місяць;
  • Чернігів — 6000 грн;
  • Харків, Миколаїв та Запоріжжя — 7000 грн;
  • Кропивницький — 8 000 грн.
Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді, який випередив навіть Київ. Найбільше річне зростання цін відбулося у столиці (+68%), а також у Чернівцях (+57%) і Сумах (+43%).
Що буде із орендою у 2026 році

У 2026 році ринок довгострокової оренди залишатиметься чутливим до обсягів пропозиції. У разі її подальшого скорочення ціни продовжать зростати.
Найбільш затребуваними залишатимуться квартири з автономним опаленням, резервним живленням і розташуванням подалі від стратегічних об’єктів.
Попит на приватні будинки й надалі посилюватиметься, а тенденція переїзду з великих міст у передмістя збережеться через безпекові чинники та запит на вищий рівень автономності.
Загалом, як зазначають аналітики «OLX Нерухомість», у 2026 році стан житлової нерухомості в Україні визначатиметься безпековою та економічною ситуацією, перебігом бойових дій, стабільністю енергосистеми та здатністю бізнесу працювати в цих умовах.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
