«Фантомне» житло в архівах: чому ВПО відмовляють у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення»
Частина внутрішньо переміщених осіб стикається з відмовами у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» через технічні проблеми з державними реєстрами нерухомості.
Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.
За його словами, для ВПО ключовою умовою пріоритетного права на компенсацію є те, що знищене житло має бути єдиним у власності. Ця інформація перевіряється через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
У чому проблема
До запуску ДРРП у 2013 році в Україні діяв Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН), який функціонував у 2002−2012 роках. Нині він є архівною частиною чинного реєстру.
Через технічні складнощі з синхронізацією двох систем можуть виникати дублювання записів. У результаті в реєстрі відображається так зване «фантомне» житло з архівної бази, навіть якщо майно було продане або відчужене. Це може стати підставою для відмови у бронюванні коштів.
Хто в зоні ризику
Проблема може стосуватися ВПО, які:
- набули право власності на житло у період з 2002 по 2012 роки;
- відчужили це майно у 2013−2018 роках.
У таких випадках у реєстрах може залишатися непогашений архівний запис.
Як перевірити інформацію
Щоб з’ясувати, чи є в реєстрах помилки, рекомендується:
- замовити інформаційну довідку з ДРРП через портал «Дія» (послуга платна);
- звернутися до ЦНАПу або нотаріуса.
У довідці відображаються всі записи, зокрема ті, що були перенесені з архівного реєстру РПВН.
Як виправити ситуацію
Якщо виявлено непогашений запис в архівному реєстрі, його потрібно анулювати через ЦНАП або нотаріуса. Після цього з’являється можливість розблокувати використання житлового сертифіката у межах програми «єВідновлення».
Раніше ми повідомляли, чому попри високий попит «єВідновлення» деякі заявки досі залишаються нерозглянутими.
Поділитися новиною
Також за темою
«Фантомне» житло в архівах: чому ВПО відмовляють у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення»
ТОП-5 міст України, де житло подорожчало найбільше (інфографіка)
У Чехії знизилися ціни на оренду квартир: де житло дорожчає
Оренда житла в Україні: депутати пропонують знизити податкове навантаження для власників житла
Скільки коштує орендувати житло в різних містах України (інфографіка)
Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує