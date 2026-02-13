«Фантомне» житло в архівах: чому ВПО відмовляють у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» Сьогодні 12:02 — Нерухомість

Причиною деяких відмов за програмою «єВідновлення» стала наявність «фантомного» житла з архівної бази

Частина внутрішньо переміщених осіб стикається з відмовами у бронюванні коштів за програмою «єВідновлення» через технічні проблеми з державними реєстрами нерухомості.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов.

За його словами, для ВПО ключовою умовою пріоритетного права на компенсацію є те, що знищене житло має бути єдиним у власності. Ця інформація перевіряється через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У чому проблема

До запуску ДРРП у 2013 році в Україні діяв Реєстр прав власності на нерухоме майно (РПВН), який функціонував у 2002−2012 роках. Нині він є архівною частиною чинного реєстру.

Через технічні складнощі з синхронізацією двох систем можуть виникати дублювання записів. У результаті в реєстрі відображається так зване «фантомне» житло з архівної бази, навіть якщо майно було продане або відчужене. Це може стати підставою для відмови у бронюванні коштів.

Хто в зоні ризику

Проблема може стосуватися ВПО, які:

набули право власності на житло у період з 2002 по 2012 роки;

відчужили це майно у 2013−2018 роках.

У таких випадках у реєстрах може залишатися непогашений архівний запис.

Як перевірити інформацію

Щоб з’ясувати, чи є в реєстрах помилки, рекомендується:

замовити інформаційну довідку з ДРРП через портал «Дія» (послуга платна);

звернутися до ЦНАПу або нотаріуса.

У довідці відображаються всі записи, зокрема ті, що були перенесені з архівного реєстру РПВН.

Як виправити ситуацію

Якщо виявлено непогашений запис в архівному реєстрі, його потрібно анулювати через ЦНАП або нотаріуса. Після цього з’являється можливість розблокувати використання житлового сертифіката у межах програми «єВідновлення».

Раніше ми повідомляли , чому попри високий попит «єВідновлення» деякі заявки досі залишаються нерозглянутими.

